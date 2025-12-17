Rozhýbejte tělo po svátcích a přijďte si zaběhat na Benedikt

Na Benediktu se uskuteční 40. ročník tradičního Silvestrovského běhu ve středu 31. prosince. Oblíbená sportovní akce nabídne závody pro všechny věkové kategorie, od nejmenších dětí až po dospělé běžce.
Běhat se bude v několika kategoriích, přičemž hlavní závod na 6 kilometrů odstartuje v 10:30 hodin. Trasa hlavního závodu je zároveň součástí Mosteckého běžeckého poháru, a výsledky se tak započítají do celkového hodnocení. Na tratích dlouhých 2 a 6 kilometrů je navíc vyhlášena i oblíbená kategorie běhu se psem.
Velká pozornost je tradičně věnována také nejmladším účastníkům. Dětské běhy jsou rozděleny do několika věkových kategorií, od batolat až po starší školáky, a tratě jsou přizpůsobeny jejich věku i fyzickým možnostem. Nejmenší děti v doprovodu rodičů a ročníky 2020 a 2021 vyrazí na trať jako první a jejich vyhlášení proběhne bezprostředně po doběhu, aby si mohly radost z medailí a odměn užít hned.
Prezentace závodníků začne už od 8:15 hodin na 18. základní škole. Součástí akce bude také tombola a vyhlášení nejmladšího a nejstaršího účastníku běhu. Startovné činí 20 Kč pro děti a 50 Kč pro dospělé.
Silvestrovský běh tradičně uzavírá běžeckou sezonu v Mostě a vítězové Mosteckého běžeckého poháru budou slavnostně ocenění v průběhu ledna při vyhlášení nejlepších sportovců města Mostu. Silvestrovský běh je ideální příležitostí, jak se sportovně rozloučit se starým rokem a užití si poslední den v roce aktivně a v přátelské atmosféře.