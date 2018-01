Nezaměstnanost v prosinci stoupla

V prosinci celkový počet uchazečů o zaměstnání vzrostl o 1,6 % na 31 522 osob, počet hlášených volných pracovních míst klesl o 1,0 % na 10 808 míst a podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 5,4 %. K 31. 12. 2017 evidoval Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ústí nad Labem celkem 31 522 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 499 vyšší než na konci předchozího měsíce, ale ve srovnání se stejným obdobím minulého roku nižší o 13 006 osob. Z tohoto počtu bylo 28 941 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let. Bylo to o 608 osob více než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet nižší o 13 316 uchazečů. V průběhu měsíce bylo nově zaevidováno 3 802 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo méně o 319 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku méně o 857 osob. Z evidence během měsíce odešlo celkem 3 303 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 1 979 osob méně než v předchozím měsíci a o 545 osob méně než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 1 579, tj. o 1 313 méně než v předchozím měsíci a o 494 méně než ve stejném měsíci minulého roku, 485 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce, tj. o 268 méně než v předchozím měsíci a o 86 méně než ve stejném období minulého roku, 1 724 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění (sankčně, ostatní).

Meziměsíční nárůst uchazečů byl zaznamenán v čtyřech okresech, největší v okresu Litoměřice (6,8 %). Pokles byl evidován ve třech okresech, největší v okresu Most (1,0 %).

V evidenci bylo 5 447 osob se zdravotním postižením, což představovalo 17,3 % z celkového počtu nezaměstnaných, 1 370 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet klesl ve srovnání s předchozím měsícem o 67 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl nižší o 521 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,3 %.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 6 772 uchazečů o zaměstnání, tj. 21,5 % všech uchazečů vedených v evidenci.

Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázalo všech sedm okresů, nejvyšší byl v okresech Most (7,3 %) a Ústí nad Labem (5,9 %).

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) bylo od počátku roku 2017 prostřednictvím příspěvků podpořeno 6 536 osob, do rekvalifikačních kurzů bylo zařazeno 1 359 osob.

Nejčastěji podporovanými obory činností prostřednictvím SÚPM – SVČ byly ke konci měsíce obchod (velkoobchod a maloobchod), stavebnictví (přípravné a dokončovací stavební práce, vodoinstalatérství a topenářství, truhlářství a podlahářství), oděvnictví (výroba textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků, švadleny), osobní služby (kosmetika, manikúra, pedikúra, masérství), hostinská činnost, účetnictví, finanční a daňové poradenství, opravy a údržba motorových vozidel.