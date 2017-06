Nová atrakce Šibeníku: lanové městečko

Mostečany čeká atraktivní překvapení. Na Šibeníku by mělo vyrůst velké lanové městečko a přilákat více lidí nejen do parku, ale i do Mostu jako takového.

Zástupci města už jednali se zhotovitelem lanového centra, které funguje v nedalekém Oseku. „Prohlédli jsme si i samotné lanové městečko a moc se nám to líbilo. Domluvili jsme se na zpracování studie pro Most. Chtěli bychom městečko vybudovat na Šibeníku,“ prozradil novinku primátor Jan Paparega. Studie by měla být hotova zhruba do osmi týdnů. Na její zpracování město vyčlenilo dvě stě padesát tisíc korun. Poté by se měla uskutečnit prezentace pro radní města. Pokud záměr odsouhlasí, s budováním lanového městečka se začne co nejdříve. „Pokud dostane záměr zelenou, začali bychom se základy na podzim. Betonové části totiž doporučují zhotovitelé těchto atrakcí udělat s dostatečným předstihem. Lanové městečko jako takové by se pak dokončilo v příštím roce,“ vysvětlil primátor Paparega.

Vedení města společně s úředníky už v parku vytipovali pro lanové město i vhodné místo. „Zatím nebudeme prozrazovat, kde přesně by mělo vzniknout. Vybírali jsme ale takové místo, aby vše splynulo s parkem a abychom museli co nejméně kácet. Nechceme městečko na prázdné ploše, ale částečně i v přírodě,“ nechal se slyšet náměstek primátora Marek Hrvol. Lanové městečko by mělo být také podstatně větší než to osecké. „U nás nemáme tak vzrostlé stromy jako v Oseku. Proto se lanové atrakce zrealizují na kůlech a na nich budou pochozí lávky. Některá část bludiště by vedla nad korunami stromů. Bude to zároveň i jakási minivyhlídka,“ má představu náměstek Hrvol a dodává: „Byla by to bezpochyby další věc, která by výrazně oživila nejen park Šibeník. Neposledně by to byl i důvod, proč přijet do Mostu.“ ¨

Město zatím nemá jasno, zda bude lanové centrum zpoplatněné či nikoliv a v jakém režimu bude fungovat. „V Oseku mají symbolické vstupné. Necháme to na debatě s radními. Určitě zde ale počítáme s nějakým kioskem v rámci letního provozu. Nechceme však, aby bylo lanové městečko oplocené,“ doplnil ještě k budoucímu provozu Marek Hrvol.