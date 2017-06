Nová cesta v Josephu pro nové investory

Město chystá zásadní investiční akci v rozvojové zóně Joseph. Vybuduje tu novou přístupovou komunikaci, aby zpřístupnilo další volné pozemky pro nové investory.

Letos město Most muselo přistoupit k větším investicím do zóny. „Budeme zde budovat komunikaci a inženýrské sítě k dalším plochám, na které už máme investory. Jedna z takových ploch je v jednání,“ uvedl náměstek primátora Marek Hrvol. Podle vedení radnice se jedná o relativně velkou zakázku za více než dvaadvacet milionů korun bez DPH. „K tomu je zde i možnost opce za šest a půl milionu korun, která se týká právě této plochy a případného dobudování komunikací a sítí. Je to věc, která byla zahrnuta v rozpočtu,“ podotkl náměstek. „Nicméně přínos pro město z této části, kde dobudováváme komunikaci a sítě, bude mnohonásobně vyšší,“ připomněl primátor Jan Paparega.

O rozvojovou zónu mají zájem i noví investoři. „Město vyjednává s novým zájemcem, společností BLANCO Intenacional, která se zaobírá výrobou kuchyňských zařízení, zejména granitových kuchyňských dřezů. Je to poměrně velký investor, jsme rádi, že má zájem o zónu. Myslíme, že rozšíří vedle Yankee Candle portfolio v zóně,“ je přesvědčen náměstek Hrvol. Investor má zájem vybudovat továrnu na ploše zhruba o velikosti dvanácti tisíc metrů čtverečných. V první fázi má zájem o odprodej plochy s tím, že si chce rezervovat i další pozemky pro případnou svou expanzi.