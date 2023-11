Nová lezecká stěna na Hněvíně? Zastupitelům to vrtá hlavou

Město má v plánu vytvořit na Hněvíně novou a legální ferratu. Ferrata a především vysoké náklady na její vybudování vrtají hlavou některým zastupitelům.

Vznik lezecké stěny kvitoval zastupitel Roman Lenský (SPD), ale cena se mu zdá příliš vysoká. „Na Hněvíně někdo vybudoval ferratu, nelegálně, a úplně zdarma. Zatímco my tady stavíme ferratu za milion a možná i více. Proč?“ zajímalo ho. Divný se mu zdál i objem terénních prací. „Při vybudování ferraty by se mělo přesouvat na 130 tun materiálu. Ceník prací je značně přehnaný. Ferrata se bude muset pak ještě nějak udržovat, což jsou další náklady. Cena by rozhodně měla být rozumnější,“ domnívá se.

Primátor informoval, že s novou lezeckou stěnou návrh rozpočtu na příští rok nepočítá. . „Proč na Hněvíně vznikla nelegální ferrata, jsme rozebírali už minule. Provozovatel ferrat, Sportovní hala Most, musí mít všechna osvědčení, aby se ferrata mohla využívat. Vzhledem k tomu, že neproběhla veřejná zakázka, jde jen o cenový předpoklad. Cena může být posléze diametrálně odlišná. Při budování bude technický dozor. Kdyby se vyskytly položky, které nebudou realizovány, zohlední se v rámci méněprací,“ uvedl Marek Hrvol.

Do debaty se připojil zastupitel za SMM Milan Rybák. „My jsme Hněvín a Ressl měly jako děti slítanej od shora dolů, znaly jsme každý metr čtverečný. Skály jsme tu lezly obden. Neříkaly jsme tomu ferrata a nikdy jsme k tomu nic nepotřebovali. Nepamatuji se, že by se někomu něco stalo. Přijde mi, že společnost blbne. Bohužel je taková doba a jinak to asi nejde,“ posteskl si zastupitel.

Primátor dodal, že nová ferrata by měla mít vyšší obtížnost než ta stávající. „Měl jsem půjčené vybavení od kolegů a stejně mě děti vedle na skále jen tak bez ničeho předbíhaly. Ferrata může ale posloužit k tréninku, kdy si to mohou zájemci vyzkoušet a naučit se, jak to funguje. Je to i o poznání tohoto sportu a určité zatraktivnění. Kdo si chce terén projít normálně, nic mu nebrání,“ zhodnotil.

„Jsem velký příznivec tohoto sportu. Je to určitě atraktivní a jsem rád za tuto možnost, akorát se to musí stavět za rozumnou cenu,“ namítal Roman Lenský.