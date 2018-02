Novinky sezony na Aquadromu: Nový turniket, dlažba a volná lehátka

Aquadrom se snaží pro návštěvníky stále vylepšovat své služby. Naposledy se v areálu vyměňovaly tobogány za nové, moderní a se světelnými efekty. Více než půl roku tu funguje nový odbavovací systém. To vše veřejnost přivítala, což se ukazuje i na zvýšené návštěvnosti koupaliště.

„Za leden se viditelně zvýšily tržby, díky vylepšeným službám, včetně tobogánů, narostla návštěvnost zhruba o třetinu oproti loňskému lednu, z čehož máme radost,“ potvrdil vedoucí provozu na Aquadromu Miroslav Svoboda, který si zároveň pochvaluje i zavedení nového odbavovacího systému. „Pro nás je to hodně velké plus. Návštěvníci si mohou například vybrat skříňku, nemusí se mačkat v jedné uličce. My nemusíme přepisovat tržby, vše jde automaticky do systému EET, jednoduše nám ubylo spoustu práce,“ vysvětlil Miroslav Svoboda.

Aquadrom čeká v letošním roce další modernizace. Ta by se měla týkat technologií, ale například i výměny nové dlažby. Tuto akci bude zajišťovat město Most. „Budou se zlepšovat i další drobnosti, například ohledně odkládání věcí na bazénu sem chceme přidat nové police. Spousta lehátek je dnes zbytečně zabraná odloženými věcmi. V tom chceme pokročit, aby měli návštěvníci možnost najít si volné relaxační lehátko a využívat je,“ řekl dále vedoucí provozu. Prozradil také, že ve venkovním areálu by se měl přidat jeden samoobslužný turniket, a to ze strany, kde je umístěn minigolf. „Ti, co nebudou chtít obcházet celý areál, zejména lidé ze šestistovek, ale i další, se tak na čipové hodinky dostanou do venkovního areálu nově i z ulice Zd. Štěpánka,“ doplnil ještě Miroslav Svoboda.