O první ADVENTNÍ NEDĚLI vyjedou DVĚ VÁNOČNÍ TRAMVAJE

Mostecké ulice rozsvítí dvě Vánoční tramvaje Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova. Podpoří tak předvánoční atmosféru ve městě. „V letošním roce vyjede na lince číslo 2 jako Vánoční tramvaj vůz s evidenčním číslem 312. Tramvaj bude vozit úplně nové sváteční osvětlení, které se zásadně liší od osvětlení, které měla Vánoční tramvaj v minulém roce. První výjezd Vánoční tramvaje bude o první adventní neděli 28. listopadu 2021 v 16:42 hodin ze zastávky Most, Velebudická,“ řekl ředitel Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova Daniel Dunovský.

První Vánoční tramvaj bude jezdit celodenně na lince číslo 2 v pracovní dny od 4:37 do 22:20 hodin, v sobotu a v neděli od 4:52 do 22:20 hodin. „Druhá Vánoční tramvaj bude od pondělí do pátku nasazena ráno na linku číslo 3 od 5:00 do 6:43 hodin, odpoledne pak na linku číslo 1 od 13:03 do 16:02 hodin. Tato tramvaj s evidenčním číslem 305 bude vozit osvětlení, které si cestující pamatují z uplynulých tří let a tvoří ho zhruba 2000 světelných bodů,“ dodal Dunovský. Vánoční tramvaje budou jezdit až do 6. ledna 2022, kdy ukončí provoz.