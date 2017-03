Občané říkají DOST sociálnímu nešvaru!

Internetem se šíří nová petice za „Slušné bydlení na Mostecku“. Souhlas s jejím obsahem mohou občané vyjádřit svým podpisem, a to jednoduchým kliknutím a vyplněním údajů.

Petici v elektronické podobě vytvořili naštvaní a pobouření občané. Smyslem je bojovat za důstojné bydlení obyvatel, a to zejména v sociálně vyloučených oblastech a deprivovaných zónách, kterých tu přibývá jako hub po dešti. Autoři petice vyzývají vládu, aby vytvořila novou a především účelnou legislativu pro oblast bydlení, která by nediskriminovala slušné a poctivé nájemníky. „Již dále nemíníme trpět znečištěné a neustále štěnicemi kontaminované domy, ve kterých žijeme společně s nepřizpůsobivými občany. Naše nemovitosti ztrácejí na své hodnotě a dosavadní řešení cítíme jako diskriminační vůči nám,“ píše se mimo jiné v petici. Lidé chtějí docílit omezení prodeje nemovitostí realitním kancelářím, které je dále prodávají nebo pronajímají nepřizpůsobivým občanům. Navrhují také přísnější řešení opakovaných přestupků a lepší možnosti pro jejich dokazování. Trnem v oku jsou stěžovatelům také štědré sociální dávky a slabý tlak institucí na začleňování nepřizpůsobivých do pracovního procesu a další nešvary. V současné době je pod peticí podepsána více než stovka občanů.

„Stavební bytové družstvo Krušnohor tuto aktivitu vítá a je rádo, že se podobné iniciativy množí. Dokážou totiž zesílit tlak na vládu, aby už konečně něco v oblasti bydlení a spolubydlení s nepřizpůsobivými udělala,“ je přesvědčen Petr Prokeš, tiskový mluvčí SBD Krušnohor. Ten mimo jiné připomíná, že některé věci v elektronické petici „Za slušné bydlení…“ až nápadně připomínají petice janovskou a mosteckou z roku 2015, které podepsaly tisíce lidí. „Díky tomuto úsilí se problémy s bydlením u nás zabýval i předseda vlády Bohuslav Sobotka, který k sobě pozval ředitele Krušnohoru Františka Rybu, ředitelku správy BD Družba Ústí nad Labem Moniku Sobotkovou a ústeckého senátora Jaroslavu Doubravu. Výsledkem setkání bylo to, že po osmi letech nezájmu státu o Mosteckou výzvu začaly práce na legislativních návrzích obsažených ve jmenovaném dokumentu, které byly oprášeny janovskou a mosteckou peticí,“ dodává k aktivitám Krušnohoru Petr Prokeš.