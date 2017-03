Sokol Královské Vinohrady – loňský účastník superligy – v sobotu 4.března od 19:30!

Tuto sobotu se litvínovský Bivoj představí v rámci posledního 26.kola první ligy opět na domácím hřišti. Bivojové se utkají v souboji týmů z odlišných vod prvoligové tabulky s týmem sokolů z pražských Vinohrad. Oba týmy společně sestoupili z posledního ročníku Tipsport Superligy..

Litvínovští hráči jsou ale nyní po pětadvaceti kolech na posledním čtrnáctém místě, a v posledních zápasech se jim moc nedařilo.

Zatímco florbalisté Královských Vinohrad jsou na pátém místě s náskokem čtyř bodů na sedmé místo. Jisté místo ve čtvrtfinále tak již mají. V případě výhry v Litvínově za tři body se však bez ohledu na ostatní výsledky posunou na výhodné čtvrté místo před Hattrick Brno, s nímž při shodném zisku 44 bodů mají lepší vzájemné zápasy. To by jim zajistilo rozehrání čtvrtfinálové série na domácím hřišti, a lepší výchozí postavení do začátku bojů o návrat do naší nejvyšší florbalové soutěže. Takže v tomto zápase rozhodně mají hodně o co hrát.

Výsledky v předchozích kolech :

Bivoj Litvínov – Spartak Pelhřimov 3:5, Hattrick Brno – Bivoj Litvínov 16:3,

Bivoj Litvínov – Svitavy 6:7, Start Praha – Bivoj Litvínov 7:2

FBK Rožnov p/R – Královské Vinohrady 3:4p., Vinohrady – Florbal Ústí 5:7,

Black Angels – Vinohrady 4:6, Vinohrady – Česká Lípa 6:5p.

Bivojové mají s Vinohrady odehráno plno vzájemných soutěžních zápasů z osmi společných sezón v první lize, a z jedné (té loňské) superligové..

Základní část: 9 výher – 9 proher .. skóre 106:110

2005/06: 6:7 – 4:5, 2006/07: vinohrady hráli superligu, 2007/08: 4:7 – 7:6p.,

2008/09: 2:9 – 5:7, 2009/10: 6:7p. – 4:2, 2010/11: 6:5 – 5:4p., 2011/12: 7:6p. – 7:5,

2012/13: 8:5 – 12:9, 2013/14: 6:4 – 7:8p., 2015/16: 3:6 – 7:8

Play-off 2006, čtvrtfinále: 1:2 (10:4, 3:6, 4:5)

Play-down 2016: 6:5p. – 6:7 – 6:5p. – 2:4 – 2:9 – 7:4 – 4:6

Z výše uvedeného je patrné, že poslední zápasy se bivojům nevydařily podle jejich představ.

A jelikož prohráli posledních sedm zápasů a jsou beznadějně poslední, udály se v týmu menší změny, a k týmu se tento týden připojili dva jejich bývalí hráči..

Filip Skořepa se k bivojskému áčku vrací od juniorů, jejichž hlavním trenérem však nadále zůstává, a která má hlavně jeho zásluhou po pár letech znovu velkou šanci na postup do druhé juniorské ligy. Jako hráč má v dresu bivojů odehráno nespočet sezón, a naposledy předloni pomohl Bivoji k historickému postupu do superligy.

Daniel Hulič se k bivojskému áčku vrací z florbalového důchodu. Jako hráč má taktéž odehráno mnoho sezón v litvínovském dresu, když naposledy ovládl kanadské bodování superligového play-down. U historického postupu do superligy byl jako hrající trenér, a ovládl tehdy kanadské bodování vyřazovací části, když jeho 37 bodů (13+24) je stále platný rekord prvoligového play-off. Oba dva se společně přesouvají na trenérský post, druhý jmenovaný taktéž na post hráčský.

Doufejme tedy, že pokud se změny pozitivně neprojeví hned v tomto zápase, zvládne Bivoj následné play-down, a udrží prvoligovou příslušnost i pro příští soutěžní ročník.

Po tomto zápase následuje čtrnáctidenní pauza.

Bivojové poté pokračují v soubojích o záchranu první ligy o víkendu 18. a 19. března na soupeřově hřišti. Soupeř pro boje o záchranu bude znám nejpozději tuto neděli. V domácích odvetách se s tímto soupeřem setkají ve sportovní hale u Koldomu v sobotu 25.března od 17:00 a v neděli 26.března od 17:00. Play-down se hraje na čtyři vítězné zápasy.