Oblastní muzeum a galerie v Mostě se ke Dni architektury letos přidá komentovanou prohlídkou aktuální výstavy v kostele

Na počátku října se uskuteční v Mostě již devátý ročník celorepublikového festivalu Den architektury. Most se tak zařadí mezi více jak osmdesát měst a obcí v České republice a šestnáct míst na Slovensku, ve kterých se návštěvníci mohou zúčastnit široké palety akcí – filmových projekcí, workshopů, prohlídek staveb, komentovaných vycházek, výstav, představení a odborných přednášek.

Letošní ročník (v Mostě již po čtvrté) je tematicky zaměřen na zelenou infrastrukturu, která měla být v době výstavby nového Mostu jeho největší výsadou a chloubou. Festival zahájí 2. října filmová projekce „Krajina v tísni“ v The Most Café od 19:00 hod, další den naváže výtvarným workshopem „Děti budí město“ od 15:00 hod v parku na rohu ulic Budovatelů a J. Skupy, ze kterého se návštěvníci budou moci plynule přesunout právě do výstavních prostor galerie pod kostelem – zde je od 18:00 hod připravena komentovaná prohlídka výstavy „Děti na Jabloni“ s její autorkou Petrou Švecovou. Vyvrcholením celé akce je jako již tradičně komentovaná vycházka, tentokrát se vydáme s architekty Vítem Holým a Helenou Kubínovou po městských parcích. Vzácným hostem této události bude Radmila Fingerová, krajinářská architektka, pedagožka, dřívější generální tajemnice mezinárodní organizace krajinářských architektů IFLA. Vycházka s názvem „Ustup město černé městu zelenému“ začne v sobotu 5. října ve 14:00 hod před Repre.

Festival organizuje spolek KRUH ve spolupráci s místními iniciativami a sdruženími.