Od 1. ledna se v mostecké nemocnici nebude rodit

Od 1. do  do 6. ledna nebude  porodnice v Mostě přijímat maminky k porodu. Pokud se váš termín blíží,  počítejte s využitím okolních porodnic v rámci Krajské zdravotní.

Porodnice bude opět přijímat od úterý 6. ledna od 12 hodin. Během rekonstrukce se přesouvají porodní sály do náhradních, moderně připravených prostor v budova B, 8. patro – prostory neurologie B.
Kudy do porodnice  po 6. lednu? Přes Centrální příjem přímo do budovy B. Celá trasa je označena výraznými informačními tabulemi. „I v těchto náhradních prostorách o vás a vaše miminka bude postaráno s maximální péčí, na kterou jste u nás zvyklé,“ vzkazují zdravotníci.

