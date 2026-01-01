Od 1. ledna se v mostecké nemocnici nebude rodit

Od 1. do do 6. ledna nebude porodnice v Mostě přijímat maminky k porodu. Pokud se váš termín blíží, počítejte s využitím okolních porodnic v rámci Krajské zdravotní.
Porodnice bude opět přijímat od úterý 6. ledna od 12 hodin. Během rekonstrukce se přesouvají porodní sály do náhradních, moderně připravených prostor v budova B, 8. patro – prostory neurologie B.
Kudy do porodnice po 6. lednu? Přes Centrální příjem přímo do budovy B. Celá trasa je označena výraznými informačními tabulemi. „I v těchto náhradních prostorách o vás a vaše miminka bude postaráno s maximální péčí, na kterou jste u nás zvyklé,“ vzkazují zdravotníci.