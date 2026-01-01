Hasiči v Ústeckém kraji měli o silvestrovské půlnoci napilno

Silvestrovské oslavy příchodu roku 2026 přinesly hasičům v Ústeckém kraji klidnější podvečer, který ale vystřídaly výrazně rušnější první hodiny nového roku.
Od 20. hodiny 31. prosince 2025 do půlnoci zasahovali hasiči u sedm událostí. Nejčastěji se jednalo o požáry popelnic a odpadu po použití zábavní pyrotechniky.
Osm minut po půlnoci začal hořet balkon v šestém patře výškové budovy v Chomutově. Na místě zasahovaly čtyři jednotky požární ochrany. Z objektu museli evakuovat 17 lidí. Škoda byla předběžně vyčíslena na 300 tisíc korun, uchráněné hodnoty činí přibližně 4 miliony korun. Příčinou vzniku požáru byla zábavní pyrotechnika.
V 0.25 hodin byl ohlášen požár balkonu v osmém patře výškové budovy v Ústí nad Labem – Mojžíři. Požár se šířil na další balkon a následně do bytu. Na místě zasahovaly jednotky požární ochrany. Z domu bylo evakuováno 80 osob. Požár se obešel bez zranění, v bytě zasaženém požárem byla nalezena uhynulá kočka. Příčinu požáru policie šetří. Škoda byla předběžně vyčíslena na 2 miliony korun, uchráněné hodnoty činí zhruba 2 miliony korun.
V 0.41 hodin byl ohlášen požár bytu v Duchcově. Z domu hasiči evakuovali 2 osoby. Škoda byla předběžně vyčíslena na 560 tisíc korun, přičemž se podařilo uchránit majetek v hodnotě přibližně 700 tisíc korun.
V 01.47 začal hořet požár skladu papíru v Krupce. Hořel papír naskladněný na paletách ve venkovním prostoru. Na místě zasahovalo deset požárních jednotek. Předběžná škoda byla vyčíslena na 5 milionů korun, uchráněné hodnoty činí přibližně 10 milionů korun. Příčina požáru je pravděpodobně zábavní pyrotechnika.
Z celkového počtu 43 nočních událostí se jednalo ve 20 případech o požár popelnic, v 19 případech o požár krabic od pyrotechniky, ve 3 případech o požár ve výškové budově a v jednom případě o požár průmyslového objektu.