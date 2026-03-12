Od 12. do 29. března nepojedou v noci na trase Most – Chomutov některé vlaky

Správa železnic informuje o plánované výluce na železniční trati č. 130 Ústí nad Labem – Děčín a zpět, která se dotkne také úseku Most – Chomutov. Výluka proběhne od 12. března do 29. března vždy v nočních hodinách.
Dd 1:50 do 3:45 nebo 4:45 hodin budou vlaky Sp 1940 a 1941 v úseku Most až Chomutov a zpět nahrazeny autobusy náhradní dopravy. Důvodem omezení je pokračující rekonstrukce traťového úseku Kyjice – Chomutov.
Spoje náhradní autobusové dopravy pojedou podle přiloženého výlukového jízdního řádu. Cestující by měli počítat také s některými omezeními. Přeprava jízdních kol v autobusech náhradní dopravy nebude možná. Přeprava cestujících na vozíku není v těchto autobusech garantována a přeprava kočárků bude umožněna pouze do vyčerpání kapacity autobusů.