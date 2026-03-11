TJ Sokol Horní Jiřetín pořádá fotbalový nábor!

Fotbalový tým z Horního Jiřetína vypsal na jaře hned tři termíny náborů. V rámci oddílu momentálně hrají tři mládežnická družstva čítající více než padesát dětí.
„Rozhodli jsme se uspořádat na jaře tři náborové dny. Bohužel ani nám se nevyhnul problém slabých a silných ročníků. Rádi přivítáme na náboru a v našem oddíle nové tváře nejen z Horního Jiřetín, ale také z nedalekých měst,“ říká nastupující předseda klubu z Horního Jiřetína Martin Stříbrný mladší.
V Horním Jiřetíně momentálně hrají soutěže tři kategorie, a to bambiny, žáci a dorost. „Některé ročníky nás pálí více, některé méně. Rozhodli jsme se udělat nábor věkově poměrně široký, a to pro děti narozené v letech 2013 až 2022. Pokud by někdo nechtěl čekat na nábor a prostě si jen vyzkoušet trénink, stačí zavolat, domluvit se a přijít,“ upřesňuje Martin Stříbrný ml., který momentálně vede kategorii dorostu.
Proč by děti z okolních měst měli přijít na fotbal právě do Horního Jiřetína? „Za mě jsme vzhledem k prostředí a nastavení klubu ideálním místem, kam chcete poslat své dítě na fotbal. Velkou výhodou jsou roční příspěvky 1200 Kč, což je několikanásobně menší částka než v okolních městech. Jsme dobrou destinací také pro děti, které již hlavní sport mají, například tenis nebo hokej, ale chtějí zároveň vyzkoušet taky něco jiného. Spíš než o výsledky a přehnané ambice jde u nás o to, aby děti vyrůstaly v přátelském prostředí s kamarády a zároveň měly i nějaký pohyb,“ dodává.
Renesanci zažívá v Horním Jiřetíně nejen mládežnický fotbal, ale také ten dospělý. Hlavní mužstvo se po podzimu vyhřívá na špici 6. ligy a pokukuje po postupu do krajského přeboru Ústeckého kraje (5. ligy), který hrál naposledy před 3 lety. „Samozřejmě se o tom v kabině po povedené první půlce sezony mluví. Kluci měli těžkou zimní přípravu, jejíž součástí bylo i několikadenní soustředění. Zároveň se nám podařilo posílit kádr, a především pak podepsat smlouvy hned s několika významnými partnery. Na postup jsme tedy připraveni, teď už to je na klucích, aby to vybojovali na hřišti,“ uzavírá rozhovor Martin Stříbrný mladší.