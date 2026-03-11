TJ Sokol Horní Jiřetín pořádá fotbalový nábor!

Od
redakce HL
-
0
64

 

Fotbalový tým z Horního Jiřetína vypsal na jaře hned tři termíny náborů. V rámci oddílu momentálně hrají tři mládežnická družstva čítající více než padesát dětí.

„Rozhodli jsme se uspořádat na jaře tři náborové dny. Bohužel ani nám se nevyhnul problém slabých a silných ročníků. Rádi přivítáme na náboru a v našem oddíle nové tváře nejen z Horního Jiřetín, ale také z nedalekých měst,“ říká nastupující předseda klubu z Horního Jiřetína Martin Stříbrný mladší.

V Horním Jiřetíně momentálně hrají soutěže tři kategorie, a to bambiny, žáci a dorost. „Některé ročníky nás pálí více, některé méně. Rozhodli jsme se udělat nábor věkově poměrně široký, a to pro děti narozené v letech 2013 až 2022. Pokud by někdo nechtěl čekat na nábor a prostě si jen vyzkoušet trénink, stačí zavolat, domluvit se a přijít,“ upřesňuje Martin Stříbrný ml., který momentálně vede kategorii dorostu.

Proč by děti z okolních měst měli přijít na fotbal právě do Horního Jiřetína? „Za mě jsme vzhledem k prostředí a nastavení klubu ideálním místem, kam chcete poslat své dítě na fotbal. Velkou výhodou jsou roční příspěvky 1200 Kč, což je několikanásobně menší částka než v okolních městech. Jsme dobrou destinací také pro děti, které již hlavní sport mají, například tenis nebo hokej, ale chtějí zároveň vyzkoušet taky něco jiného. Spíš než o výsledky a přehnané ambice jde u nás o to, aby děti vyrůstaly v přátelském prostředí s kamarády a zároveň měly i nějaký pohyb,“ dodává.

Renesanci zažívá v Horním Jiřetíně nejen mládežnický fotbal, ale také ten dospělý. Hlavní mužstvo se po podzimu vyhřívá na špici 6. ligy a pokukuje po postupu do krajského přeboru Ústeckého kraje (5. ligy), který hrál naposledy před 3 lety. „Samozřejmě se o tom v kabině po povedené první půlce sezony mluví. Kluci měli těžkou zimní přípravu, jejíž součástí bylo i několikadenní soustředění. Zároveň se nám podařilo posílit kádr, a především pak podepsat smlouvy hned s několika významnými partnery. Na postup jsme tedy připraveni, teď už to je na klucích, aby to vybojovali na hřišti,“ uzavírá rozhovor Martin Stříbrný mladší.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!