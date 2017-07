Od známých vylákali pět mobilů

Vyšetřovatel mostecké policie obvinil dvojici filutů ve věku 19 a 20 let z Mostu z přečinu podvodu. Ti měli v Mostě na ulici vylákat od pěti poškozených mobily, které pak zpeněžili. V ulici Hutnická si starší z dvojice vypůjčil od jiného muže mobil, který vložil do kapsy a poté nastoupil do vozidla, kde čekal jeho komplic, a týž den mobil prodali. V sousední ulici druhý z obviněných opět pod záminkou zatelefonování si půjčil telefon od muže, kterého znal, ten pak předal kamarádovi a poté oba z místa odešli a telefon prodali. Další tři mobily získali stejným způsobem po vzájemné dohodě a v úmyslu obohatit se a získat majetkový prospěch. Policie nezajistila žádný z mobilů. Poškození vyčíslili škodu na částku 14 900 korun. Muž ve věku 19 let byl na základě příkazu k zatčení zatčen a předán soudu, který ho vzal do vazby pro jinou trestnou činnost.