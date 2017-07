Policie hledá svědky nehody

Dopravní policie šetří od včerejška nehodu, která se stala ve středu 28. června 2017 v Mostě. Tehdy kolem 09.15 hodiny v ulici M. G. Dobnera / ulice za bývalou rybárnou/ vyšla z domu starší žena a přecházela vozovku na druhou stranu. Než do vozovky vstoupila, nechala projet osobní vůz značky Škoda Fabia, který do jednosměrné ulice přijel z ulice Fr. Halase. Poté do silnice vstoupila, když do ní zadní částí narazilo toto vozidlo, které couvalo na parkovací místo. Chodkyně utrpěla zranění a byla převezena do nemocnice. Policie hledá svědky, kteří byli údajně na místě v době nehody, a mohli by policii poskytnout důležité informace. Ti mohou zavolat na linku 158 nebo na mobilní telefon 602 659 612.