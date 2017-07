V I. pololetí zemřeli na mosteckých silnicích dva motoristé

Na Mostecku v I. pololetí policie šetřila 619 dopravních nehod. Je to o 74 nehod více než za stejné období loni. Dvě osoby zemřely, tři lidé utrpěli těžká zranění a 68 účastníků bylo zraněno lehce. Hmotné škody dosáhly částky 21 941 700 korun, což je o více než tři milióny korun nárůst. Nejčastější příčinou nehod byl nesprávný způsob jízdy (381), nepřiměřená rychlost jízdy (94) a nedání přednosti v jízdě (61). V obci se stalo 468 střetů a mimo obec 151 kolizí. Nejčastěji policisté vyjížděli k nehodám v pátek (109) a nejméně v neděli (62). U devíti osob byl zjištěn alkohol, dva byli pod vlivem drog. Čtyři havarující byli neřidiči, nejvíce nehod zavinili muži s délkou praxe 0 – 5 let (74), žádnou nehodu nezpůsobily ženy ve věku 36 – 40 let, jednu pak ženy ve věku 46 – 50 let. Nejčastěji docházelo k bouračkám v době od 14 – 16 hodin, klid na silnici byl v době od 02 – 04 hodin. Nejvíce nehod dopravní policisté řešili v lednu (110) a únoru (110) a nejméně v květnu (86).