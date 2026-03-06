Opatrovnický soudce z Mostu se stal prvním dětským ombudsmanem v historii Česka

Dnes 6. března poslanecká sněmovna zvolila prvního dětského ombudsmana v historii Česka. Zvolen byl opatrovnický soudce z Mostu Martin Beneš, kterého poslanci vybrali v tajné volbě. Porazil další kandidáty Evu Petrovou předsedkyni vládního výboru pro práva dítěte a Michala Šalomouna advokáta a bývalého ministra pro legislativu.

Dětský ombudsman má chránit práva dětí do 18 let a řešit jejich stížnosti na úřady, školy, zařízení nebo systémové problémy. Jde o novou instituci, která v ČR vznikla teprve v roce 2025. Do funkce Martin Beneš oficiálně nastoupí po složení slibu předsedovi Poslanecké sněmovny.

Dětský ombudsman bude přijímat stížnosti dětí nebo jejich zástupců, kontrolovat, jak úřady zacházejí s dětmi – například OSPOD, školy, ústavy, upozorňovat na systémové problémy a navrhovat změny zákonů a mluvit za děti ve veřejné debatě.

Česko bylo jednou z posledních zemí EU, která samostatného dětského ombudsmana neměla – ochranu dětí řešil jen běžný Veřejný ochránce práv.

