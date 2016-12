Opuštěná zvířata v rudolickém útulku dostala pamlsky

Pytle s granulovaným krmením a deky, to co městský Útulek pro opuštěná zvířata v Rudolicích potřebuje nejvíce a čeho je největší spotřeba, přivezli mostečtí radní v čele s primátorem Janem Paparegou a jeho náměstky.

„Zopakovali jsme jen to, co jsme loni s kolegou Markem Hrvolem před Vánocemi udělali pro zvířata v útulku. Nyní pokračujeme v další potřebné tradici,“ říká primátor Jan Paparega. Jeho náměstek Marek Hrvol do útulku jezdí častěji. Sice si tam zatím žádného psa nevybral, ale co není, může být. Poprvé v tomto útulku byla náměstkyně Markéta Stará, která byla smutná, že zde vůbec psi či kočičky končí. Na druhou stranu to ale je lepší, než by třeba zvíře uhynulo uvázané někde drátem v lese ke stromu nebo tuláka přejelo auto.

Rudolickým útulkem loni prošlo 467 pejsků, asi 160 kočiček a více než čtyři desítky různých ptáků. „U pejsků to byl extrémní příjem,“ říká vedoucího útulku Antonín Šlégr, když se ohlédne za dvaceti lety fungování útulku. „Často se totiž setkáváme s nezodpovědnými lidmi, kteří si před tím, než si nějaké zvíře vezmou, pořádně vše nerozmyslí,“ dodává. Podle Antonína Šlégra to je běh na 15 až 20 let. Stejně, jako se prodlužuje věk lidí, stejně tak tomu je u zvířat, protože se správně začínají krmit. A kdy je útulek zaplněný nejvíce? „Pravidelně to je na rozhraní února a března, to se do útulku dostávají nevhodné vánoční dárky a pak říjen, to je důsledek toho, že si děti z prázdnin přinesou mazlíčka, ale doma začne být na obtíž.

Dopoledne si již Antonín Šlégr přivezl do útulku výtěžek z Adventní sbírky, kterou od konce listopadu mezi sebou uspořádali zaměstnanci magistrátu.