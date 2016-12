Opuštěná zvířata v Ústeckém kraji se radují z 11,35 tun darovaných granulí

Plné misky kvalitního krmiva na půl roku má jisté téměř 500 psů a koček bez domova v Ústeckém kraji. Zasloužil se o to každý, kdo zakoupil jakékoli krmivo vybraných značek nebo poslal dárcovskou SMS v rámci letošního ročníku kampaně »Pomozte naplnit misky v útulcích«. Kamiony rozvezly na začátku prosince do 33 obdarovaných útulků v ČR celkem 45,3 tuny granulí Pedigree a Whiskas.

Letošní, již 8. ročník kampaně »Pomozte naplnit misky v útulcích« naplní 11,35 tunami suchého krmiva Pedigree a Whiskas (o 53 % více než v loňském roce) 37 043 psích a 51 418 kočičích misek v útulcích v Ústeckém kraji. Za dobu trvání kampaně pořádané Nadací na ochranu zvířat

a společností Mars Czech, výrobcem krmiva Pedigree a Whiskas, bylo útulkům darováno celkem přes 330 tun krmiva, které nakrmily 6 636 psů a 5 516 koček bez domova (v Ústeckém kraji

celkem 49,9 tun nakrmilo 1 046 psů a 813 koček). Cílem kampaně »Pomozte naplnit misky

v útulcích« je zlepšit situaci opuštěných psů a koček a zároveň podpořit veřejnou osvětu problematiky zvířat v útulcích a zodpovědný vztah veřejnosti ke zvířatům.

Do kampaně se letos přihlásila zhruba třetina útulků registrovaných u Státní veterinární správy ČR, devět z nich bylo z Ústeckého kraje, osm bylo obdarováno. Patří mezi ně i útulek Psí domov Řepnice, jehož provozovatelka Miluše Maskulanisová o kampani říká: „jsme vděční za kvalitní krmení, které bychom sami v tak velkém množství mohli těžko nakoupit. Darované krmení ušetří útulku peníze, které může použít na jiné účely. V našem případě jsme našetřili na finančně velice nákladnou, ale potřebnou výměnu oplocení. Kampaň »Pomozte naplnit misky v útulcích« je tak velkorysá a pomáhá tolika útulkům, že si troufám říci, že útulky v jiných státech takovou pomoc nemají. Děkuji za opuštěná a týraná zvířata, kterým kampaň pomohla a stále pomáhá!“

Základní podmínkou pro získání daru ve formě krmiva byla účast útulku v dotazníkovém průzkumu, kvalitní a profesionální působení útulku a samozřejmě splnění podmínek stanovených platnými právními předpisy. Jak ukázal letošní dotazníkový průzkum Nadace na ochranu zvířat, útulky, které se přihlásily do kampaně »Pomozte naplnit misky v útulcích«, mají kapacitu

až 290 psů nebo až 170 koček a vytíženost až 300 %. Za dobu 6 měsíců před vyplněním dotazníku pečovaly průměrně o 89 nových psů a 32 nových koček (nově přijatých nebo narozených v útulku). Z přijatých psů vydaly průměrně 89 % zvířat a z přijatých koček 79 %. „Z výsledků průzkumu vyplývá, že útulky přistupují k opuštěným zvířatům velmi zodpovědně a snaží se jim nahradit ztracený domov, jak nejlépe mohou. Usilují také o to, aby jim našly nový domov – v každém

z 55 útulků přihlášených do kampaně bylo během 6 měsíců před vyplněním dotazníku adoptováno průměrně 49 psů a 19 koček, vráceno majiteli bylo průměrně 33 psů a 1 kočka,“ komentuje výsledky dotazníkového průzkumu Eva Hodek, ředitelka Nadace na ochranu zvířat.