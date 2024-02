ORLEN rozšiřuje svou síť čerpacích stanic v Evropě

Po akvizicích na Slovensku, v Německu, Maďarsku a Rakousku vzrostl počet zahraničních čerpacích stanic společnosti ORLEN za poslední rok téměř o třetinu. Skupina v současné době přebírá více než 60 čerpacích stanic v Maďarsku. Díky rychlé expanzi v maloobchodním segmentu budou moci motoristé do poloviny roku 2024 natankovat pohonné hmoty na téměř 3 500 místech společnosti ORLEN v sedmi evropských zemích.

„Vytvořili jsme moderní společnost, která rychle upevňuje svou pozici v regionu. Do konce letošního roku dosáhneme našeho strategického cíle, kterým je prodejní síť pohonných hmot čítající 3 500 míst. S využitím silné pozice společnosti ORLEN, jejích zkušeností v oblasti fúzí a akvizic a finančních možností jsme za posledních 12 měsíců zvýšili počet čerpacích stanic o téměř 350, z toho více než 330 v zahraničí. Naší prioritou je nyní uvést všechny nově získané provozovny do souladu s vysokými standardy, které jsou charakteristickým znakem maloobchodní sítě ORLEN. Kromě toho budeme i dále pokračovat v soustavném rozvoji infrastruktury pro nabíjení elektromobilů na dalších čerpacích stanicích,“ dodal Daniel Obajtek, generální ředitel a předseda představenstva skupiny ORLEN.

Společnost ORLEN má v současné době 1 514 čerpacích stanic mimo Polsko, což odráží výrazný nárůst o 337 stanic od konce roku 2022. Největším zahraničním trhem je Německo, kde pod značkami ORLEN a Star funguje 607 provozoven. Poslední akvizice, dokončená v červnu 2023, zahrnovala nákup 17 samoobslužných stanic v Bavorsku, Bádensku-Württembersku a Hesensku od společnosti OMV. Společnost ORLEN aktivně provádí rebranding svých stanic na německém trhu, přičemž do konce února by mělo pod značkou ORLEN fungovat téměř 100 provozoven. Kromě toho se plánuje zvýšit počet čerpacích stanic s infrastrukturou pro dobíjení elektromobilů v Německu na více než 430 během příštích dvou let.

Dalším zahraničním trhem, kde má ORLEN nejrozsáhlejší maloobchodní síť, je Česká republika se 436 čerpacími stanicemi, z nichž více než 90 % je provozováno pod značkou ORLEN. I české stanice jsou postupně vybavovány nabíječkami pro elektromobily, které jsou v současné době k dispozici na 267 místech. Od roku 2023 ORLEN také v Česku provozuje dvě veřejné vodíkové čerpací stanice: jednu v Praze na Barrandově a druhou v Litvínově.

Nejvýznamnější z nedávných transakcí společnosti ORLEN v maloobchodním segmentu byla akvizice čerpacích stanic v Rakousku, které se stalo pro ORLEN sedmým evropským trhem. Po akvizici 267 čerpacích stanic sítě Turmöl je nyní ORLEN třetím největším provozovatelem na rakouském maloobchodním trhu s pohonnými hmotami s přibližně 10% podílem na trhu. Součástí transakce byla rovněž akvizice společnosti Austrocard, poskytovatele palivových karet pro soukromé i firemní zákazníky, jejíž karty jsou v současné době přijímány na více než 500 místech po celém Rakousku, a 110 dobíjecích míst pro elektromobily pod značkou Turmstrom.

Maloobchodní zastoupení společnosti ORLEN je také na Slovensku (92 čerpacích stanic), v Litvě (30 čerpacích stanic) a v Maďarsku (83 čerpacích stanic). V Maďarsku byl začátkem ledna zahájen proces akvizice dalších 63 čerpacích stanic, které tvoří poslední část, jež má být převedena v rámci dohody s maďarskou společností MOL. Proces akvizice a rebrandingu, jehož dokončení je plánováno na konec dubna, zajistí společnosti ORLEN pozici třetí největší maloobchodní sítě v Maďarsku s více než 140 čerpacími stanicemi. Akvizicí poslední čerpací stanice na maďarském trhu se celkový počet čerpacích stanic skupiny zvýší na více než 3 500, z toho 1 572 v zahraničí a 1 929 v Polsku, což znamená dosažení cíle stanoveného ve strategii rozvoje maloobchodního segmentu.

V současné době zahrnuje síť stanic ORLEN 3 442 míst v sedmi zemích střední a východní Evropy. Na více než polovině těchto míst jsou k dispozici kavárny Stop Cafe nebo Star Connect (v Německu), kde si řidiči mohou vychutnat širokou nabídku jídel, občerstvení a teplých nápojů a nakoupit potraviny. V roce 2023 společnost ORLEN otevřela Stop Café na více než 160 místech v Polsku, tedy na 60 % polských čerpacích stanic. Na polském trhu již tento formát převzalo 60 % čerpacích stanic. V České republice je v síti čerpacích stanic ORLEN 355 kaváren Stop Café, na Slovensku 59 a v Maďarsku 12.