Ošidil nejméně 40 lidí z celé České republiky.

Během jednoho měsíce obvinili kriminalisté z teplické hospodářské kriminálky již druhého podvodníka, který působil v prostředí internetu. Stejně jako v prvním případě i tento muž ve věku 28let pocházející z Pardubického kraje, využíval pro své „obchody“ známé inzertní portály. Pod různými vymyšlenými jmény nabízel přes inzerát mince, medaile, bankovky a zlaté slitky. K inzerátům přikládal fotky, které si stáhnul z internetu. Dále nabízel k prodeji vstupenky na hokejové utkání NHL, které se konalo v říjnu 2022 v Praze. Ty však měl fyzicky pouze dvě, a zbytek kupujících „mělo smůlu“. Peníze za zboží si nechával posílat předem na 9 různých bankovních účtů. Jeho „obchodování“ je zaznamenáno nejméně v období od května do listopadu roku 2022, kdy takto obalamutil nejméně 40 kupujících z celé České republiky. Svými podvody způsobil škodu téměř 2 miliony korun. V rámci prověřování bylo navíc zjištěno, že na podvodníka je vydáno 23 exekucí.

Jednání se mladý muž dopustil přesto, že již byl za obdobnou trestnou činnost třikrát odsouzen a ve vězení strávil 2 roky. K jeho nápravě to však nevedlo a za další podvody mu vzhledem ke způsobené škodě hrozí pobyt za mřížemi od 2 do 8 let.