Patron mosteckého okruhu David Coulthard navštíví Českou republiku

Pilot formule 1 a vicemistr světa z roku 2001 David Coulthard navštíví příští měsíc Českou republiku. Nebude to zdaleka poprvé. David má například úzké vazby k mosteckému autodromu, od roku 1999 je patronem tamního velkého závodního okruhu.

Skotský jezdec poprvé navštívil autodrom v roce 1998, kdy dorazil na sever Čech se svým tehdejším týmovým kolegou Mikou Häkkinenem a šéfem stáje McLaren Mercedes Ronem Dennisem. Přivezli s sebou také dvousedadlovou formuli pro předváděcí jízdy.

David Coulthard přijal tentokrát pozvání na galavečer s vyhlášením ankety Zlatý volant a Zlatá řídítka o nejlepší české motoristické sportovce, který se uskuteční 22. února 2018 v Praze. Objeví se po boku pětinásobného mistra světa silničních motocyklů ve třídě do 500 cm³ Australana Micka Doohana a německé jezdecké legendy Joachima Stucka.

Coulthard s Häkkinenem nejsou jedinými bývalými či současnými piloty formule 1, kteří mostecký autodrom postili svou přítomností. Vedle dosud jediného českého účastníka světového šampionátu v této královské motoristické disciplíně Tomáše Engeho, který má k autodromu vřelý vztah a vede zde také kurzy sportovní jízdy, diváci mohli vidět přímo při soubojích na dráze i malajského jezdce Alexe Yoonga či Rakušana Karla Wendlingera.

Jedním z lákadel závodního kalendáře autodromu pro rok 2018 budou po loňské premiéře právě závody historických vozů The Most Historic Grand Prix, a to o víkendu 22. až 24. června. Po sedmnácti letech se při této příležitosti do Mostu znovu vrací série FIA Masters Historic Formula One Championship. Fanoušci se tak mohou těšit na přehlídku monopostů formule 1 zlatého věku, jež si to mezi sebou rozdávaly na nejznámějších evropských i světových okruzích od konce 60. let minulého století do roku 1985. Diváci uvidí originální stroje, jež pilotovaly takové hvězdy jako Jackie Stewart, Emerson Fittipaldi, Niki Lauda nebo James Hunt.

Sobotní nebo nedělní vstupné pro dospělého činí 290 korun. Děti do 130 centimetrů výšky mají vstup zdarma, vyšší děti a mládež do 17 let zaplatí 90 korun. Vstupenky je možné zakoupit on-line už nyní prostřednictvím webových stránek autodromu v sekci VSTUPENKY.