Podkrušnohorské technické muzeum má otevřeno

Hornický skanzen v Kopistech otevřel své brány 4. března a vy se tak můžete vypravit vždy od úterý do neděle za poznáním báňské tradice na Mostecku. A nejen to – na děti tu venku čekají vyřazené bagry a stroje, které si mohou prolézt a ve vybudované „štole na povrchu“ je možnost svézt se originální závěsnou důlní drážkou.

úterý – neděle (v pondělí a o státních svátcích je zavřeno) od 8:00 do 15:00

prohlídky začínají vždy v celou hodinu (posl. od 15:00)

220 Kč/dospělý, 120 Kč/ dítě 6 – 18 let, do 6 let zdarma

platba v hotovosti

větší skupiny objednávejte na tel.: +420 601 338 197