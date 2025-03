Policie v Ústí nad Labem rozkryla případ dětské prostituce

Policisté z kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Ústí nad Labem se od roku 2022 intenzivně zabývali podezřením na dětskou prostituci v sociálně vyloučených lokalitách města. Vyšetřování probíhalo v mimořádně složitých podmínkách, neboť se týkalo obětí i svědků ze sociálně slabých vrstev, kteří byli vůči spolupráci s policií nedůvěřiví. Po důkladném vyhodnocení získaných informací kriminalisté vytipovali jako podezřelého 50letého muže z Ústí nad Labem, který měl za úplatu navazovat sexuální kontakty s nezletilými dívkami.

V roce 2024 byla proto zřízena specializovaná skupina s krycím názvem „AHMAD“, složená z dvanácti zkušených policistů z Územního odboru Ústí nad Labem a Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje. Výsledkem jejich práce byla podrobná dokumentace trestné činnosti podezřelého, výslechy přibližně 60 osob, včetně 12 poškozených dívek ve věku od 10 do 17 let. Podle zjištění policie docházelo k opakovanému pohlavnímu styku či obdobnému zneužívání těchto dívek výměnou za finanční odměnu. Vzhledem k tomu, že muž byl držitelem zbrojního průkazu byl dne 4.12.2024 zadržen zásahovou jednotkou Ústeckého kraje.

Na základě shromážděných důkazů policejní vyšetřovatel proti muži zahájil trestní stíhání pro trestný čin pohlavního zneužití, svádění k pohlavnímu styku, ohrožování výchovy dítěte a výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií. Následně policejní orgán podal návrh na vzetí obviněného do vazby, což bylo státním zástupcem Okresního státního zastupitelství v Ústí nad Labem akceptováno. Dne 26. února 2025 podal státní zástupce k Okresnímu soudu v Ústí nad Labem obžalobu pro celkem 18 skutků, z nichž se jedná o 5 zločinů a 18 přečinů. V případě prokázání viny před soudem 50 letému muži hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od 1 roku do 8 let.