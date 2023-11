Podpořme Den válečných veteránů

Až do 30. 11. mají lidé možnost přispět do sbírky válečných veteránů i na recepci hlavní budovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Zakoupením vlčího máku mohou obyvatelé regionu společně ukázat vděčnost a respekt k veteránům, kteří toho tolik obětovali pro naši svobodu. Den válečných veteránů se slaví celosvětově 11. listopadu, u příležitosti konce první světové války. Květy vlčího máku pokrývaly hroby vojáků padlých na západní frontě a staly se proto symbolem tohoto svátku. Květ vlčího máku můžete po celý listopad pořídit v kavárnách, knihovnách, obchodech, muzeích, informačních centrech nebo na úřadech. Od 7. do 11. 11. pak také přímo v ulicích měst od dobrovolníků s kasičkami.