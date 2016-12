Podvodníci nabízeli mobily přes internet

Povedeně si počínaly dva páry z Mostu. Muži ve věku 26 a 32 let spolu se svými družkami ve věku 23 a 27 let nabízeli prostřednictvím inzerce na internetových portálech k prodeji mobilní telefon.

„Za tímto účelem si založili e-mailové adresy, kde potvrdili objednávky zájemců, kterým přislíbili zaslání inzerovaného zboží oproti úhradě zálohy v různé výši nebo i celé kupní ceny na bankovní účty a peněženky, které si jen za tímto účelem zřídili. Poté co platby obdrželi, zboží nezaslali a stali se nekontaktními. Takto podvedli přes 100 zájemců, které připravili o více než 400 tisíc korun,“ informovala tisková mluvčí mostecké státní policie Ludmla Světláková s tím, že tuto trestnou činnost měli provozovat letos i v loňském roce. Vyšetřovatel mostecké policie povedenou čtveřici obvinil minulý týden z přečinu podvodu, za který hrozí až tříletý trest odnětí svobody a státnímu zástupci podal podnět ke vzetí do vazby. Okresní soud návrh na vazební stíhání akceptoval a čtyři podnikavce poslal do vazební věznice.