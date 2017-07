Podvodníky dopadla Policie ČR

Na dva povedené filuty narazil v úterý dopoledne jeden senior z Litvínova. Toho neznámí muži oslovili na parkovišti u litvínovského supermarketu, kde mu nabízeli k prodeji zboží, které senior odmítl. Dvojice se však nenechala odbýt a jejich dotěrnost narůstala. Senior nasedl do svého auta a chtěl odjet pryč, dvojice mu do auta hodila parfémy a hodinky s tím, že jsou za 40 tisíc korun. Tuto částku požadovali prý na cestu do Košic. Muž následně odjel na poštu a tam ho dvojice svým vozem sledovala. U pošty ho nutili k výběru peněz. Muž měl z nich strach a souhlasil. U jednoho bankomatu neuspěl, tak ho naložili do svého auta a odjeli k dalšímu, kde důchodce chtěl peníze vybrat. Naštěstí ani tam neuspěl. Na místě povedenou dvojici už přistihla policejní hlídka z obvodního oddělení, kterou náhodný svědek upozornil na dva muže, kteří na parkovišti nabízeli věci k prodeji a byli neodbytní. U bankomatu senior zjistil, že mu z peněženky zmizela bankovka v hodnotě 1 000 korun. Muži zapírali, nakonec ji vydali. Policie v Litvínově 41letému muži z Chomutova a 32letému Slovákovi sdělila podezření ze spáchání přečinu krádeže a podvodu ve stádiu pokusu.