Poklepáno! Startuje výstavba nových operačních sálů a sterilizace

Nový pavilon s operačními sály a sterilizací za téměř čtvrt miliardy korun vyroste v teplické nemocnici. Investiční akci zafinancuje z velké části Ústecký kraj.

Slavnostní poklepání na základní kámen, za účasti zástupců Krajské zdravotní včetně hejtmana Oldřicha Bubeníčka, se uskutečnilo v pavilonu F teplické nemocnice, kde by měly vzniknout celkem čtyři operační sály a sterilizace. „Rád bych zdůraznil, že výstavba nového pavilonu pro operační sály bude největší investicí v areálu teplické nemocnice za deset let existence Krajské zdravotní. Investiční náklady byly podle projektového rozpočtu 217 800 000 Kč včetně DPH, přičemž cena vzešlá z veřejné zakázky je 184 milionů 840 tisíc Kč. V současné době je zajištěno financování s využitím prostředků od Ústeckého kraje. Pořízení přístrojové techniky by mělo přijít dle projektu na dalších přibližně 53 milionů Kč,“ uvedl Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní.

Na výstavbu nových operačních sálů čekaly celé generace teplických lékařů, protože stávající operační sály neodpovídaly moderním požadavkům a standardům. Výstavba pavilonu s novými operačními sály bude probíhat od července 2017, hotovo by mělo být do dvou let. „Je to veliká investice, jejíž výsledek bude sloužit mnoha dalším generacím. Krajská zdravotní je základem zdravotní péče pro všechny obyvatele Ústeckého kraje a její založení byl dobrý nápad, ať už se to někomu líbí nebo ne. Děkuji všem v teplické nemocnici – lékařům, zdravotním sestrám i pomocnému personálu – protože když je pacient spokojen, nic neřekne. A když se mu něco nelíbí, jde si stěžovat. Ale já si myslím, že je tu dobrý kolektiv a personál, který se snaží udělat maximum pro to, aby byla poskytnuta našim občanům taková zdravotní péče, jakou si zaslouží,“ vyzdvihl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

K novým sálům i parkoviště

Nová budova pro operační sály vznikne v prostoru jižně od pavilonu F, v němž jsou soustředěny chirurgické obory. V nových operačních sálech bude realizováno veškeré současné spektrum operačních výkonů, které jsou v teplické nemocnici prováděny. Operovat se zde budou cévy, klouby, břišní dutiny a provádět laparoskopické zákroky. Nyní mají lékaři v teplické nemocnici k dispozici deset operačních sálů, u čtyř z nich se počítá s dalším používáním i po realizaci výstavby nových sálů. Dosavadní prostory tak budou zachovány pro operační výkony v oblasti očního lékařství, urologické endoskopické operativy, jednodenní gynekologické operativy a akutní porodnické operativy. Zbývající sály budou sloužit k rozvoji jednodenní chirurgie a jejího zázemí.

Projekt počítá také s výstavbou 92 parkovacích míst pro osobní auta zaměstnanců, dvě z nich budou vyhrazena pro tělesně postižené. Díky tomu dojde k uvolnění parkovacích míst pro návštěvníky nemocnice přímo v jejím areálu.