Policisté hledají svědky.

Mostečtí policisté z dopravního inspektorátu se obrací na širokou veřejnost a hledají svědky nehody. K té došlo 22. května v 18:40 hodin na silnici 1/13 ve směru od Mostu do Bíliny. Před motorestem Joker u sjezdu ze silnice 1/27 od Vtelna narazil řidič bílým vozidlem Audi do středového sloupku přenosného dopravního značení, které rozděluje jízdní pruhy. K střetu mělo dojít z důvodu bezohledné jízdy nákladní soupravy zelené barvy, jejíž řidič vjížděl z připojovacího do průběžného pruhu. Vzhledem k husté dopravě z důvodu probíhající stavby v daném úseku silnice je předpoklad, že vzniklou situaci mohl někdo vidět. Obracíme se i na řidiče, kteří mají ve svých vozidlech záznamové zařízení a v uvedenou dobu projížděli po silnici 1/13. Poskytnutím kamerového záznamu nebo svědectvím pomůžete k řádnému objasnění dopravní nehody. Veškeré informace přijmeme na lince 158.