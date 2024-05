Třídím, třídíš, třídíme. Skleněná popelnice zná vítěze

Žatec, Loučná pod Klínovcem, Lipová a Doubice. To je čtveřice obcí a měst, která ovládla další ročník soutěže „Skleněná popelnice“. Toto klání každoročně vyhlašuje Ústecký kraj ve spolupráci s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a. s.

Soutěž byla, stejně jako v minulých letech, rozdělena do čtyř kategorií – obce do 500 obyvatel, obce nad 501 obyvatel, v další kategorii se pak utkaly městysy do 3 500 obyvatel a v poslední kategorii měřila své třídičské výsledky města nad 3 500 obyvatel.

„Přeji oceněným, kteří si tu dnes odnesou cenu, aby ve své vytrvalé práci v rámci třídění odpadu pokračovali i v letech následujících. Je to klišé, ale třídění odpadu má smysl,“ uvedla na slavnostním předání cen zástupcům obcí a měst náměstkyně hejtmana pro oblast životního prostředí Lubomíra Mejstříková.

Obec Doubice zvítězila v kategorii do 500 obyvatel. Nad 501 obyvatel vyhrála první místo obec Lipová. Z vítězství v kategorii měst nad 3500 obyvatel se radovalo město Loučná pod Klínovcem a mezi městy triumfoval Žatec.

Ocenění každoročně přebírá také „Skokan roku“, tedy město či obec, které se v meziročním srovnání výsledků třídění odpadů posune o nejvíce příček směrem nahoru. Tento titul v rámci soutěže Skleněná popelnice 2023 získala obec Český Jiřetín.

Výsledky soutěžních kategorií:

Kategorie do 500 obyvatel

1. Obec Doubice (okres Děčín)

2. Obec Ploskovice (okres Litoměřice)

3. Obec Hříškov (okres Louny)

Kategorie nad 501 obyvatel

1. Obec Lipová (okres Děčín)

2. Obec Libčeves (okres Louny)

3. Obec Chodouny (okres Litoměřice)

Kategorie do 3500 obyvatel

1. Obec Loučná pod Klínovcem (okres Chomutov)

2. Obec Třebenice (okres Litoměřice)

3. Obec Hošťka (okres Litoměřice)

Kategorie nad 3500 obyvatel

1. Obec Žatec (okres Louny)

2. Obec Česká Kamenice (okres Děčín)

3. Obec Roudnice nad Labem (okres Litoměřice)