Policisté prošli ulice i provozovny

V mosteckých ulicích se v problémových lokalitách už přes rok realizuje společná aktivita policistů a strážníků. Jinak tomu nebylo ani na konci uplynulého pracovního týdne. To se obě složky opět setkaly, aby pokračovaly v úspěšné sérii opatření. To má hlavně zvýšit bezpečnost a veřejný pořádek v ulicích. Policisté také plnili úkoly, které byly zakotveny v probíhajícím celorepublikovém bezpečnostním opatření. Páteční akce byla proto zaměřena zejména na porušení zákazu podávání alkoholických nápojů a omamných a psychotropních látek mladistvým. S tím se pojí výčet několika možných přestupků nebo trestných činů. Smíšené hlídky kontrolovaly sociálně vyloučenou lokalitou „Stovky,“ obchodní centrum Central a Kahan včetně okolí, ale i sídliště Liščí Vrch. Tam pátraly po hledaných osobách, dohlížely na porušování občanského soužití a veřejného pořádku. S hlídkami se potkali i řidiči, kterým policisté kontrolovali technický stav vozidel nebo potřebné doklady.

Ve večerních hodinách se rozsáhlá akce přenesla i do restauračních zařízení, nekalých obchodů nebo do vytipovaných heren. Z tohoto důvodu se opatření zúčastnili i další orgány státní správy. Mimo policistů a strážníků se do akce připojili i pracovníci Celního úřadu České republiky, České obchodní inspekce a Orgánu sociálně-právní ochrany dětí z mosteckého magistrátu. Všichni měli plné ruce práce, protože počet kontrolovaných osob se zastavil na čísle 87, vozidel bylo 12 a provozoven 17. Společnými silami se zjistilo 16 přestupků. Ve 4 případech odhalila kontrola prodej alkoholu mladistvému a stejný počet prohřešků byl zaznamenán i při prodeji tabákového výrobku. V ulicích policisté narazili na osobu, která měla u sebe drogu. Odhalili také podání zakázané látky mladistvému. Jeden z řidičů odjel s blokovou pokutou, protože neměl svůj vůz v řádném technickém stavu. I návštěva vytipovaných heren ukázala několik pochybení. Přišlo se na to, že tři hráči si užívali u herního automatu s použitím cizí registrační karty. Dvě osoby neměly v prostoru provozovny co pohledávat, protože byly vyloučeny z her. Zajímavé bylo i číslo 9. Tolik lidí bylo vedeno v evidenci CEPAN. Minimálně v jednom případě osoba policistům zaplatila dlužnou pokutu na místě. Zbylí se ocitli v péči celníků.