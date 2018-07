Polovina červencových dní byla tropická, peklo je to i za volantem. Expert radí hlavně tekutiny, odpočinek a kontrola tlaku pneumatik!

Letošní červenec přinesl 15 tropických dní, tedy dní, v nichž maximální teplota překročila 30 stupňů Celsia. A podle meteorologů bude výheň pokračovat i v srpnu. Horké počasí přináší řadu rizik, lidé jsou vystaveni únavě, stresu i zdravotním komplikacím. Platí to pochopitelně také za volantem automobilu. Při delší cestě, například na dovolenou, je nutné často pít. Čistou vodu, nealkoholické nápoje, případně Birell. „A protože jsou silnice i dálnice rozkopané, je třeba počítat s popojížděním v kolonách. Proto je důležité mít nápojů dostatečnou zásobu,“ upozornil vedoucí instruktor bezpečné jízdy společnosti AUTODROM MOST Marek Kohoutek.

Před cestou by měl být řidič řádně odpočatý a dopřávat si odpočinek. „Měl by každé dvě až tři hodiny zastavit, protáhnout se. Zastávka by to přitom měla být delší. Napomůže tomu pravidelný přísun tekutin, řidič pak bude nucen zastavovat vyprázdnit močový měchýř. Únavu opravdu není dobré podceňovat, víme, co dokáže mikrospánek. V případě, že se řidiči udělá zle, necítí se schopen dál řídit, měl by sjet na nejbližší parkoviště či odpočívadlo,“ doplnil Kohoutek.

Doporučuje také rozumné zacházení s klimatizací. Je dobré ji před cestou vyčistit a vydezinfikovat, v případě potřeby vyměnit chladicí médium a filtry. „Klimatizace nás sice ochrání před vedrem, při jejím neobezřetném používání můžeme ale dovolenou proležet s bolavým krkem. Proud studeného vzduchu by měl mířit na okna, která absorbují největší teplo, případně do prostoru kabiny. Ne ale přímo na členy posádky. Před dovršením cesty je dobré postupně klimatizaci omezovat, aby tělo neutrpělo přílišný šok při vystoupení z vozu. Rozdíl mezi vnitřní a venkovní teplotou by neměl být větší než šest stupňů Celsia,“ upřesnil instruktor.

I když preferuje při řízení pevnou obuv bez podpatku, chápe, že v úmorných vedrech jsou sandále naboso příjemnější. „Sandále by ale měly mít pevnou přezku kolem paty. V žádném případě by lidé neměli řídit v pantoflích, či dokonce bosí. Pantofel se může vzpříčit mezi pedálem a podlahou. A zkuste si někdy bosou nohou zabrzdit. Chodidlo bolí a rozhodně nevyvinete potřebnou sílu. Brzdná dráha se tak velmi prodlužuje,“ varoval Kohoutek.

Dalším nebezpečím, které ve vedrech číhá, je zejména u levnějších pneumatik jejich možná exploze. „Enormní teploty zvyšují tlak v pneumatikách. Proto je třeba čas od času tlak zkontrolovat. Maximální povolený tlak výrobce uvádí na pneumatice. V případě, že je přehuštěná, je třeba vzduch upustit,“ dodal instruktor.

Ještě před dlouhou cestou na dovolenou si každý řidič může vyzkoušet, v jaké je momentálně kondici. Autodrom totiž nabízí celoroční kurzy bezpečné jízdy. Jejich náplň se přizpůsobuje různým skupinám, například ženám, rodinným příslušníkům či pracovním kolektivům. Kurzy využívají plochy polygonu, které jsou největším a nejkomplexnějším zařízením svého druhu u nás. Svou dispozicí, instalovanými technologiemi a dalšími navazujícími aktivitami nabízejí na ploše 13 hektarů jedinečné podmínky pro výuku a výcvik řidičů ve všech oblastech problematiky řízení vozidel veškerých druhů a tonáží.

Praktický výcvik v kurzu bezpečné jízdy je možné absolvovat vlastním vozem, zájemci si mohou automobil i zapůjčit. „Máme k dispozici vozy KIA, renomovaná značka je partnerem autodromu. KIA je pro tento účel ideálním vozem. Dobře se ovládá, odezva je přesná,“ upřesnil Kohoutek.