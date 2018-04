Polygon patřil na apríla znovu handicapovaným řidičům

Na 150 lidí z celé republiky, z toho 70 zdravotně postižených (vozíčkáři i čtyři nevidomí) se sjelo do areálu mosteckého autodromu. Zapojili se už podruhé na apríla do bezplatného projektu pod záštitou Ústeckého kraje „Řídíme to všichni“. Volně navazuje na úspěšné projekty neziskové organizace Cesta za snem, jejichž cílem je integrovat handicapované do společnosti, také ale vzdělávat a rozvíjet praktické znalosti a zkušenosti zdravých i handicapovaných.

Muži a ženy se zdravotním postižením různého druhu a rozsahu se rozdělili do skupin. Na výcvikových plochách polygonu si postupně vyzkoušeli ve vlastních, případně zapůjčených nových vozech Peugeot upravených na ruční řízení ukázkový kurz bezpečné jízdy, závodní simulátor, řídili upravené motokáry s ručním řízením, čtyřkolky, svezli se v terénním voze na offroadové trati či v závodním voze na velkém okruhu a zažili řadu dalších adrenalinových aktivit.

Akce se zúčastnil i ambasador projektu, andorský jezdec na vozíku Albert Llovera z týmu Bonver Dakar Project. Je prvním handicapovaným řidičem, který dokončil nejtěžší rallyovou soutěž Dakar s tahačem Tatra upraveným na ruční řízení. Ve svém desetitunovém speciálu povozil v areálu autodromu zájemce z řad handicapovaných mužů a žen.

„Je mi ctí, že jsem mohl být součástí takového projektu. Bylo skvělé předávat zkušenosti tolika nadšeným lidem a taky jim dopřát možnost, aby zažili ten pocit, který mám v kabině dakarského speciálu při závodech já. Pozvali mě, abych lektoroval druhé, ale pravda je, že jsem se od účastníků mnohé naučil sám. Život není jen Dakar. Život je o přátelství, radosti a naplnění svých snů,“ svěřil se se svými pocity Albert Llovera.

Za vydařenou označil nedělní akci předseda spolku Cesta za snem Heřman Volf, který už jedenáct let jezdí jako vozíčkář v autě s ručním řízením a automatickou převodovkou. „Je úžasné, že se nám opět s mosteckým životem podařilo vytvořit skvělý program, podmínky a atmosféru. Na sever Čech se sjeli handicapovaní řidiči z celé republiky. Cílem projektu je jednak učit řidiče, jak lépe zvládat své vozy a řešit krizové situace na silnici, ale také ukázat, co vše je možné řídit a čím se bavit. Mobilita je pro handicapované jeden z pilířů aktivního a plnohodnotného života,“ zhodnotil.

Kurz bezpečné jízdy pro handicapované mostecký autodromu nabízí od loňského roku zájemcům z řad veřejnosti. Zdravotně postižený se pod vedením zkušeného instruktora naučí předvídat a zvládat nejčastější krizové situace, s nimiž se může setkat v běžném silničním provozu. Absolvuje nejprve teoretickou přípravu v učebně, poté následuje praktický výcvik na plochách polygonu. Může si přitom půjčit vůz Škoda Octavia upravený pro ruční řízení bez použití nožních pedálů.

„Při objednání kurzu je třeba uvést druh zdravotního postižení, tato informace umožní připravit kurz na míru. Za pronájem vozu zdravotně postižení neplatí,“ upřesnila obchodní a marketingová ředitelka společnosti AUTODROM MOST Jana Svobodová.

Vůz ale nachází uplatnění i při ostatních akcích na autodromu. „Klademe velký důraz na bezpečnost a prevenci. Upravenou škodovku proto zapůjčíme také zájemcům z řad našich zákazníků, klientů a obchodních partnerů či návštěvníkům z řad široké veřejnosti při velkých a významných akcích autodromu. Vyzkoušejí si, jaké je řídit vůz s handicapem. Snad je přiměje k větší opatrnosti za volantem, když si uvědomí, jaké nástrahy a omezení čekají v běžném životě těžce zdravotně postižené, třeba právě následkem dopravních nehod,“ uvedla Svobodová.