Švestková dráha zahájila provoz

V pátek 30. března vyjely na tratě turistické linky Dopravy Ústeckého kraje. Asi největší zájem přilákala Švestková dráha z Mostu do Lovosic, která nese též označení Středohorský motoráček. Na trasu vedoucí malebnou krajinou Českého středohoří se na výlet vláčkem taženým parní lokomotivou vydal i hejtman Oldřich Bubeníček s rodinou.

Švestková dráha se postupně stane nejmodernější regionální tratí v Evropě. Regionální trasu mění její nový vlastník – firma AŽD Praha. Trať se vybavuje moderní zabezpečovací a sdělovací technikou a stane tak zkušebním polygonem. Víkendový a sváteční provoz bude stejně jako v minulosti dotovat Ústecký kraj.

V sobotu 30. března odstartovala Švestková dráha v Mostě. Na trať vyjel parní vlak s historickou lokomotivou přezdívanou Velký bejček.

Švestková dráha má ještě jednu zvláštnost. Každoročně se utkávají železniční stanice a zastávky o titul nejhezčího nádraží na české železnici. V roce 2017 zvolila veřejnost druhou nejhezčí stanicí tu v obci Třebívlice na Litoměřicku, která leží právě na Švestkové dráze a patří společnosti AŽD Praha.

Jsou však i úvahy o tom, že by zde jezdily vlaky i ve všední dny. Tato trať má podle vedení Ústeckého kraje turistický i technický potenciál. Nejprve ale proběhnou jednání se starosty dotčených obcí, zda by o to měly zájem.

Švestková dráha patří do širší rodiny turistických linek. Kraj objednává dopravu na tratích Kamenický motoráček, Zubrnický motoráček a v provozu bude i Podřipský a Doupovský motoráček. V letošním roce budou náklady na dotovaný provoz železničních turistických linek činit 9,3 milionu korun z rozpočtu kraje.

Železniční trať pochází z konce 19. století a rozprostírá se po jižním úpatí Milešovského středohoří, nabízí krásný výhled na Hazmburk, Košťálov, Oltářík a mnoho dalších zajímavých míst v Českém středohoří. Celková délka trati je 44 km.

Trasa:

historická železnice Lovosice – Třebenice – Třebívlice – Most

Vůz:

Historický motorový vůz řady 831, záložní varianta – motorové vozy řady 810 a dva přívěsné vozy řady 010 v barvách AŽD Praha.

Turistické zajímavosti v okolí trasy:

»» Lovoš (570 m)

»» Zříceniny hradů Košťálov, Oltářík (Hrádek), hradu a zámku Skalka, Borečský vrch

»» Muzeum českého granátu Třebenice

»» Muzeum Ulriky von Lewetzow, zámek a vinařství Třebívlice

»» Posunutý kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

»» Hrad Hněvín

V provozu:

od 30. 3. do 28. 10. 2018 soboty, neděle a svátky,

30. 3. 2018 akce AŽD Praha s.r.o. – mimořádná jízda parní lokomotivy

Jízdné:

platí tarif a jízdenky DÚK, včetně jednodenních síťových jízdenek a jízdenek Labe-Elbe, konkrétní cenu jízdného si můžete spočítat na tarifním počítadle na www.dopravauk.cz