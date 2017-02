Porušené paragrafy (6. týden)

Kontroly alkoholu

MOSTECKO – Policisté dopravního inspektorátu kontrolovali o víkendu v noci dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek řidiči motorových vozidel. „V rámci krajské akce, která proběhla na Mostecku, hlídky zkontrolovaly 29 vozidel a zjistily 14 přestupků v dopravě. Za 12 z nich muži zákona uložili řidičům pokuty, dva přestupky odešlou do správního řízení,“ uvedla statistiku policejní mluvčí Ludmila Světláková. Policisté odhalili mimo jiné také čtyři případy překročení povolené rychlosti, jeden řidič měl pozitivní dechovou zkoušku na alkohol, u tří vozidel zjistili nevyhovující technický stav a pokutu vyinkasovali i dva chodci za dopravní přestupek.

Stopy ve sněhu

MOST – Policie díky stopám ve sněhu vypátrala podezřelého. Na lup se pod rouškou tmy vydal 25letý muž z Mostu. Ten se kolem třetí hodiny ranní vloupal do skladového prostoru jednoho mosteckého supermarketu. Na místě byl vyrušen pracovníkem ostrahy a z místa utekl. Lup nechal na místě. „Přivolaná policejní hlídka prohledala okolí a jediné stopy v napadaném sněhu ji přivedly k nedalekému objektu, kde se za zídkou krčil schovaný podezřelý muž. Policisté muže zadrželi, umístili ho do policejní cely a následně mu předali záznam o sdělení podezření z pokusu přečinu krádeže, za který mu v případě odsouzení hrozí až tříletý trest odnětí svobody,“ informovala policejní mluvčí mostecké státní policie Ludmila Světláková. Muž kradl už v minulosti a loni se vrátil z výkonu trestu.

„Značkový“ zloděj

MOST – Policie v Mostě stíhá 24letého muže z Mostu, který kradl v několika prodejnách. V centru města v si nejprve vyhlédl obchod s oděvy a nijak „netroškařil“. V kabince ukryl do svého batohu 15 triček různých značek v hodnotě 4 585 korun, která měl v úmyslu odcizit. Při odchodu ho ale zadrželi pracovníci prodejny. V mostecké prodejně drogerie měl dále odcizit pánskou značkovou kolínskou vodu za více než 1 000 korun a z obchodu i s lupem odešel. Ve třetím případě v jiné drogerii odcizil toaletní vodu, kterou si ukryl do kapsy a poté z objektu zmizel. Povedený lupič způsobil celkovou škodu za více než šest tisíc korun. Obviněný je nyní vyšetřován na svobodě.

Testy na drogy

MOST – Policisté při silničních kontrolách odhalili v Mostě tři řidiče, v Litvínově a Lomu dva řidiče, kteří měli pozitivní testy na návykové látky. „Provedené orientační testy ukázaly na užití canabisu a metamfetaminu. Policisté pěti motoristům ve věku 24, 26, 29, 31 a 36 let z okresu Most sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinů ohrožení pod vlivem návykové látky,“ informovala mluvčí Ludmila Světláková s tím, že muž ve věku 31 let má navíc zákaz řízení motorových vozidel. Policisté mu proto sdělili i podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.