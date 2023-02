Poslankyně za Mostecko a mostecká zastupitelka Berenika Peštová bude hostem PARTIE na CNN Prima News

Poslankyně Parlamentu České republiky a mostecká zastupitelka za ANO Berenika Peštová (která mimo jiné před pár dny rozvířila velkou pozornost sledovatelů na YouTube svým vysoupením ve sněmovně) bude hostem moderátorky Terezie Tománkové v pořadu Partie na CNN Prima News. Bereniku Peštovou můžete sledovat od 12 hodin spolu s dalšími hosty poslancem Mikulášem Pexou (Piráti), právníkem a polikem Michaelem Kohajdou (KDU-ČSL) a Radkem Rozvoralem (SPD). Mluvit by se mělo především o tématech, které v minulých dnech doslova „vyděsily“ občanskou vřejnost a to zákaz spalovacích motorů od roku 2023, prodloužení hranice odchodu do důchodu na 68 let a snížení valorizace důchodů.