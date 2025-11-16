Pozor na podvodné stránky s dálničními známkami

Policie varuje motoristy před falešnou internetovou stránkou, která se vydává za oficiální portál pro nákup elektronických dálničních známek. Lidé, kteří si přes ni chtěli zakoupit známku, přišli o tisíce korun. Web s doménou cz-edalnice.com napodobuje vzhled oficiálního portálu, kdy po zadání údajů o platební kartě dojde k neoprávněnému stržení finanční hotovosti v cizí měně.
Podle zjištěných informací se už objevilo několik případů, kdy po zaplacení údajné dálniční známky byla z účtu poškozených stržena částka výrazně převyšující skutečnou cenu. Místo obvyklé ceny za dálniční známku se lidem z účtů ztrácely i částky několikanásobně vyšší.
Stránka působí velmi důvěryhodně – má přehledný formulář i logo, které připomíná oficiální web. Ve skutečnosti jde ale o podvod, jehož cílem je získat údaje z platebních karet.
Poškození uvádějí, že po vyplnění registračních údajů k vozidlu byli přesměrováni na platební bránu, kde zadali údaje o své platební kartě. Krátce po potvrzení platby se z jejich účtu strhla částka v cizí měně, často několikanásobně vyšší, než je cena známky. Tato částka byla následně v její plné výši odčerpána neznámým pachatelem z bankovních účtů poškozených na anonymní zahraniční bankovní účty. Nákup potvrzen nebyl a dálniční známka nikdy k poškozeným nedorazila.
Ilustrační fotoPolicejní orgán doporučuje lidem, aby si vždy zkontrolovali adresu stránky a neklikali na odkazy z reklamy či e-mailu. Pokud někdo zadal údaje o své kartě na falešném webu, měl by okamžitě kontaktovat svou banku a zablokovat kartu.
Policie radí:
- nakupujte dálniční známky pouze na oficiálních webech,
- neklikejte na podezřelé odkazy z vyhledávačů ani reklam na sociálních sítích,
- v případě podezření na podvod neprodleně kontaktujte policii a svou banku,
- zvažte nastavení limitů pro platby kartou na internetu.
Vyšetřování případu stále pokračuje, i když webová stránka je v současné době nefunkční. I přes tuto skutečnost policie eviduje nové poškozené a připomíná, že podvodné stránky mohou být kdykoliv znovu spuštěny pod jiným názvem.