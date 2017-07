Prezident AČR: Premiéra minibiků v Mostě se vydařila, trať je jezdecky velmi zajímavá

Za vydařenou označil víkendovou premiéru národního i evropského šampionátu minibiků na mosteckém autodromu prezident Autoklubu ČR (AČR) a viceprezident evropské motocyklové federace (FIM Europe) Jan Šťovíček. „Jak jsem mluvil s představiteli jednotlivých týmů, trať, zázemí i organizaci závodu si pochvalovali. Já sám jsem jezdil a vždycky se těšil na nějakou novou trať, která oživí stereotyp stále stejných a často už nezáživných okruhů. Je třeba pochválit pořadatele, své role se napoprvé ujali více než se ctí, počínali si jako zkušení profesionálové,“ zhodnotil.

Jan Šťovíček přesvědčil činovníky evropské motocyklové federace o tom, že mostecký okruh je dobrou volbou. „Jsem rád, že se mi to podařilo, ačkoli zpočátku jsem se setkal s určitou nedůvěrou. Vždy, když se něco jede poprvé, vynoří se spousta fám a nepodložených informací. Pochopitelně se nepotvrdily. Jsem moc rád, že hodnocení týmů je velmi pozitivní a udělám všechno pro to, abychom se v Mostě sešli při evropském šampionátu minibiků i v příštím roce,“ uvedl.

Za vadu na kráse vydařeného podniku označil slabší účast. „Ačkoli jsem osobně hovořil se šesti prezidenty federací a požádal je, aby své jezdce poslali, řada závodníků chyběla. Byl to první ročník, uvidíme napřesrok,“ doplnil Jan Šťovíček.

Absence některých zahraničních jezdců pomohla ovládnout jednotlivé závody domácím nadějím okruhového motocyklového sportu. V jednotlivých kategoriích se tak radovali z pódiových umístění Tomáš Zdařil, Petr Trsek, Ondřej Honzák či Jonáš Kocourek. Hegemonii tuzemských jezdců narušili ve třídě Junior A jen suverénní vítěz všech tří víkendových závodů, Ital Demis Mihaila a Brit Cassey O´Gorman. Nebyla nouze ani o dramatické momenty, zasahovat museli i záchranáři. Nedělní program se tak o půlhodiny protáhl.

Národní a evropský šampionát minibiků The Most Minibike Weekend byl součástí akce The Most Show. Zahrnovala také sobotní závody série DMV GTC pro cestovní vozy i GT speciály na velkém okruhu autodromu. Neděle pak byla vyhrazena volným jízdám aut a motocyklů pro veřejnost, možnost svézt se na závodní dráze si v nádherném slunečním počasí nenechaly ujít desítky motoristických nadšenců.

Další premiéru si na autodromu odbyl Food Festival, přehlídka výrobců tradičních i netradičních pokrmů a nápojů. Své kuchařské umění předvedl také Filip Sajler, jehož kulinářské výtvory zájemci na místě mohli i ochutnat. „Nebylo to špatné, na můj vkus ale příliš slané. Nevím, zda to byl záměr, nebo mistrovi ujela ruka. Každopádně jsem hned klusal ke stánku s pivem,“ svěřil se se svou gurmánskou zkušeností padesátiletý Milan.

Závěr sobotního programu patřil živé hudební produkci. Pořadatelé pozvali kultovní kapelu Laura a její tygři, kterou v Mostě před dvaatřiceti lety kapelník a baskytarista Karel Šůcha založil. Fanoušci ocenili jak aktuální repertoár, tak pochopitelně klasické hity z dřevních dob existence skupiny. Skvělý hudební zážitek pak doplnili americký kytarista a obdivovatel Jimmyho Hendrixe Dani Robinson a tuzemská legenda, kytarista Luboš Andršt se svým Blues Bandem.