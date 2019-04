Přihlaste své blízké do soutěže „Pečující roku“

Nominujte pečující roku. Soutěž, kterou vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), bude probíhat ve třech kategoriích. Cílem soutěže je ocenit konkrétní neformální pečující a ukázat na jejich zkušenost a příbězích, že si zaslouží uznání společnosti a že na tuto situaci nejsou sami. Přihlášky lze zasílat do 26. dubna 2019. Nominovat mohou lidé prakticky kohokoliv ze svého okolí, kdo pravidelně pečuje o rodinného příslušníka.

„Pokud by se o něčem v Česku mělo začít mnohem víc mluvit, je to neformální péče o seniory, zdravotně postižené členy rodiny a dlouhodobě nemocné. Více než 400 000 lidí, převážně žen, pečují o své blízké v průměru 37 hodin týdně, což je v podstatě další plný úvazek. MPSV se jim snaží v této složité životní situaci ulehčit alespoň finanční podporou. Za velký úspěch považuji například fakt, že se nám podařilo navýšit příspěvek na péči ve třetím a čtvrtém stupni. Lidem, kteří obětavě pečují o své blízké, bych chtěla moc poděkovat. I proto jsme připravili toto ocenění,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Soutěž proběhne ve třech kategoriích: péče o seniora staršího 65 let, péče o člověka s postižením/dlouhodobě nemocného mladšího 18 let a péče o člověka s postižením/dlouhodobě nemocného staršího 18 let. „Také v našem městě je celá řada lidí, kteří se velmi zodpovědně a na úkor vlastního volného času starají o seniory či zdravotně postižené členy rodiny. Málokdo si dokáže představit, jak mnohdy náročné a namáhavé toto poslání je,“ uvedla náměstkyně primátora Markéta Stará.

Nominovat pečujícího člověka do těchto kategorií může kdokoliv. Stačí zaslat do 26. 4. 2019 jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mail nominovaného a kategorii, v níž je nominován na adresu: soutezpecujiciroku@mpsv.cz. Do e-mailu je potřeba také připsat krátký příběh (maximálně 250 slov) o nominovaném – o koho pečuje, jak dlouho a co to pro něj/ni znamená. Podle příběhu se bude odborná porota rozhodovat. Nominaci a osobní příběh můžete zaslat také klasickou poštou na adresu MPSV Na Poříčním právu 376/1, 128 00 Praha 2. Na obálku napište heslo „Pečující roku“. Pro nominace zaslané poštou platí datum odeslání uvedené na obálce.