Primátor Jan Paparega: „Představoval jsem si to trochu jinak…“

Mostecký primátor Jan Paparega stojí v čele města přesně polovinu volebního období. Konec roku se nezadržitelně blíží a s ním i čas bilancování a nových předsevzetí. Požádali jsme pana primátora o rozhovor. Co se za jeho vládnutí všechno povedlo, s čím je spokojen a s čím ne? A samozřejmě jak hodlá strávit vánoční svátky… To a mnohem víc vám nabízíme v následujícím povídání.

Na začátku roku 2016 jste Mostečanům v novoroční zdravici popřál, aby jejich město vzkvétalo a byli v něm spokojení. Za pár dnů rok 2016 skončí. Myslíte, že se vaše zdravice naplnila?

Řekl bych, že se zdravice naplnila a je vidět, že se městu daří. Povedla se realizovat spousta investičních akcí, které jsme si naplánovali, podařilo se získat zajímavé dotační tituly a pokračovali jsme v trendu, který jsme nastavili a deklarovali v rámci našeho volebního programu.

Představoval jste si „primátorování“ jinak?

Je pravda, že jsem si to představoval trochu jinak. Člověk úplně na začátku neví, do čeho vlastně vstupuje – je to krok do neznáma. Je to časově velmi náročná práce. Občas i psychicky.

Které rozhodnutí podle vás bylo pro Most nejdůležitější?

Řekl bych, že jedno (nikoliv z nejdůležitějších, ale důležitých) bylo, že jsme získali zpátky Repre do městského majetku. Repre považujeme za jeden ze symbolů města, kterého se v minulosti město „zbavilo“. Jsme rádi, že ho máme zpátky a připravujeme záměry na jeho rekonstrukci. Myslím, že Most si zaslouží mít svůj důstojný reprezentační dům v centru.

Kdybyste mohl některé letošní rozhodnutí změnit, nebo ho neudělat, našlo by se takové?

Nenašlo. Pokud jednou nějaké rozhodnutí člověk udělá, tak by si za ním měl stát. Jestli byla má rozhodnutí špatná, nebo dobrá, to ať hodnotí někdo jiný. Za všemi, ať jsem je udělal já, rada města nebo zastupitelstvo, si stojím.

Když se ohlédnete za téměř uplynulým rokem – které věci se plánovaly, ale nepodařily se vyřešit?

Je to záležitost, v kterou jsme hodně doufali. Týká se dotace na park Střed. Jeho revitalizace je jeden z našich programových bodů. Nejde o to, že by projekt nebyl úspěšný. Spíš na něj chyběly potřebné finance v dané dotační sféře. Není to tedy naší vinou. Věřím však, že se prostředky do této prioritní osy přesunou a pokud ne, tak vyřešíme financování projektu nějak jinak.

„Chtěl bych popřát všem lidem, nejen v našem městě, aby si užili svátky v klidu a míru, nikam nepospíchali a udělali si je podle svých představ. Pokud možno, aby nepracovali a nebyli ve stresu.“

Které věci se naopak povedly?

Pokračujeme úspěšně v zateplování našich zařízení pod Městskou správou sociálních služeb. Populace stárne a je potřeba vytvářet podmínky, aby měli starší lidé komfortní i zbytek života. Navázali jsme spolupráci se společností Alzheimer a zrealizujeme domov pro osoby s tímto postižením. To by mělo zvýšit kredit města. Povedlo se také vykoupit tři bytové domy ve 2B a zabránit degradaci této lokality. I tady budeme realizovat potřebné a městu užitečné záměry. Nastartovali jsme technické vzdělávání. Lákáme investory do naší průmyslové zóny a to se daří. Jen v roce 2016 se tu zatím podařilo vytvořit díky nově příchozím investorům na 550 pracovních míst a snížit nezaměstnanost.

Je v Mostě nějaký těžko řešitelný (letitý) problém, který byste chtěl začít řešit a změnit situaci?

Je jich určitě více. Máme tu smůlu, že jsme oblastí, kde jsou levné nemovitosti a to za stávajícího systému poskytování sociálních dávek napomáhá spoustě spekulantů, aby skupovali zdejší nemovitosti a stěhovali sem méně přizpůsobivé, kteří dělají vrásky mnoha lidem i vedení města. Je to problém, který ale my na lokální úrovni nevyřešíme. Intenzivně proto spolupracujeme s jednotlivými ministerstvy, aby se změnil systém poskytování dávek. Pokud se to aspoň trochu povede, naše město bude vypadat líp a občané to budou vnímat.

Ne vždy se vám v zastupitelstvu daří najít společnou řeč. Některé rozbroje jsou stranické, některé i na osobní úrovni. Jak vnímáte současné politické klima v našem městě?

Zastupitelstvo se koná jednou za dva měsíce. Zastupitelé koaliční, ale i opoziční chtějí vyjádřit své názory. Mělo by to být ale klima, které bude konstruktivní. Podněty od opozice vnímám někdy jako obstrukční, některé ale mají své opodstatnění. Myslím, že je to standardní postup, který je vidět i v Poslanecké sněmovně. Nejsme v tomto smyslu žádná anomálie. Ve srovnání s minulým volebním obdobím byla zastupitelstva sice mnohem kratší, opozice tu ale téměř neexistovala.

Na co jste jako primátor našeho města letos nejvíc pyšný?

Především na Most jako takový a také, že je vnímán čím dál lépe – jako pěkné a čisté město. Objevují nás lidé, kteří nejsou jen z okolí Mostu, ale z celé ČR a jezdí sem i ze zahraničí. Lidé, kteří navštíví naše sportovní nebo kulturní akce, jsou mnohdy mile překvapeni, jak to tu máme pěkné a máme co nabídnout… Nejen Hněvín, Matyldu, autodrom, hipodrom, Benedikt a další. Na image města ale musíme zapracovat ještě více.

Co vás nejvíc překvapilo – ať už pozitivně, nebo negativně?

Vzpomenu si na dvě negativní věci. Jedna je už z loňského srpna, v chemičce. Tehdy jsem kvůli tomu několik dnů nespal. Byly to okamžiky, kdy pochopíte, že s funkcí primátora je spjata obrovská zodpovědnost a rozhodnutí, které při takovéto mimořádné situaci uděláte může poznamenat mnoho lidí. Musím ale pochválit za práci a souhru všech integrovaných složek při této mimořádné situaci. Druhou je pak asi před půldruhým měsícem nález letecké pumy na Resslu. To bylo také nepříjemné překvapení, i když ve srovnání s chemičkou to až tak velké drama nebylo. Doufám, že co se týče mimořádných událostí, máme už vybráno.

Jeden z vašich předchůdců primátorů jezdil po městě na kole. Říkal, že při tom vidí víc věcí. Vy zase rád běháte. Stíháte se přitom také víc rozhlížet? Co vidíte?

Je fakt, že v tomto roce jsem začal více běhat a jezdit na kole. Mám tedy více příležitostí si město projet na kole, proběhnout ho. A stihnu toho hodně. Pozitivní efekt to určitě má. Už mockrát se mi stalo, že jsem někde viděl něco v nepořádku, zvedl telefon – nejčastěji na technické služby – a bylo to do druhého dne vyřešeno. Doporučuji to každému politikovi.

Které místo v Mostě máte nejraději a proč?

Nejvíce Matyldu a Ressl. Jednak to mám blízko ke svému bydlišti a v těchto místech si, byť aktivně, ale nejvíce odpočinu. Rád tu běhám a jezdím na kole. Je tu úžasný klid a je to balzám na duši – i na hlavu.

Vybral byste si k bydlení a žití jiné město než Most, nebo jste tu spokojený?

Ani náhodou. Narodil jsem se tu a jsem tu moc rád. Je hezké se jet podívat občas někam jinam, ale to, co máme tady, málokde najdete.

Podle čínského horoskopu byl rok 2016 rokem „Ohnivé opice“, která mimo jiné přeje financím. Byl rok 2016 pro město Most z pohledu financí příznivý?

Byl to skutečně příznivý rok a dařilo se. Přebytek hospodaření byl k poslednímu říjnu zhruba čtvrt miliardy. Očekáváme, že letošní rok dopadne minimálně stejně dobře jako rok 2015 a budeme výrazně v plusu. Rozpočet plánujeme konzervativně. Čekají nás do konce volebního období velké investiční akce, například Repre, most u nemocnice a další.

Stihl jste nakoupit všechny vánoční dárky?

Máme nakoupené dárky pro dceru a pro rodiče. Ostatní ještě pokoupím, i když není moc času na shánění. Smyslem Vánoc podle mě není bezhlavě nakupovat a utrácet za dárky. Ty pro mne nejsou zase tak důležité. Důležitější je, že nezvoní telefon, pokud není něco mimořádného, mám kolem se rodinu, všichni jsou v pohodě a sejdou se pospolu ve zdraví.

Jak se chystáte prožít vánoční svátky?

Od 23. prosince máme s úředníky volno a od toho dne si je plánuji užít v klidu a s rodinou. Na Štědrý den se ještě proběhnu na vánočním běhu a pak už společně v rodinném kruhu.

Kdybyste měl kouzelný prsten, co byste si z pozice primátora nejvíc přál?

Myslím, že bych změnil systém poskytování sociálních dávek, aby měli lidi chuť pracovat, protože to, co tady odevzdají, tak regionu zůstane a to je potřeba.