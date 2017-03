Projekt na most už se připravuje

Vedení Litvínova vyzvalo vítěze architektonické soutěže Marka Blanka, aby začal pracovat na realizaci projektové dokumentace. Její součástí musí být i zapracování všech připomínek, které vyplynuly z veřejného projednávání záměru.

„Občané řešili zejména prostor pod mostem a okolí. Požadavek veřejnosti byl zachovat parkovací místa. Dále se do projektu musí zapracovat řešení zeleně, výjezdů, městské hromadné dopravy a další věci, které se týkají bezprostředního okolí mostu,“ uvedla starostka města Kamila Bláhová. Součástí zpracování projektové dokumentace bude také řešení demolice stávajícího mostu. O tom, kudy bude vedena náhradní objezdová trasa po dobu stavebních prací, není zatím rozhodnuto. Cena veřejné zakázky včetně autorského dozoru je 3,2 milionu korun bez DPH.

Rozpočet na výstavbu nového mostu včetně úpravy okolí byl v rámci architektonické soutěže stanoven na 55 miliónů korun. To je zhruba tolik, kolik by stál most podle projektové dokumentace, která už městu leží ve skříni z minulého období a kterou už město jednou zaplatilo. To je také důvod, proč s výběrem nesouhlasili všichni zastupitelé. Předběžný termín pro zahájení výstavby nového mostu je začátek roku 2019. Vlastní výstavba je odhadována na dvanáct měsíců. Podobu nového mostu vybrali porotci v rámci architektonické soutěže, která se v Litvínově konala v loňském roce.