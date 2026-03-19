Projekt PERSIST přilákal do regionu zahraniční partnery z celé Evropy

Ústecký kraj hostil v rámci projektu PERSIST zahraniční partnery z celé Evropy – z regionů, univerzit a rozvojových agentur, kteří spolupracují na chytřejším a udržitelnějším regionálním růstu.
Na studijní cestu do našeho regionu přijeli zástupci ze švédského regionu Jönköping, z polského regionu Podkarpatí, z Univerzity Groningen z Nizozemí, z Centra obchodních inovací ze španělské Cartageny či albánské destinační agentury Free To Travel.
Cílem dvoudenní akce, na které se Ústecký kraj také finančně podílel, bylo sdílení zkušeností a přístupu k nastavování RIS3 strategií (mj. i v souvislosti na dotační strategie pro nové programovací období). První den byl studijní s odpoledním výjezdem na Mostecko, kde si všichni prohlédli prozatímní výsledky projektu GreenMine (jedná se o celkovou revitalizaci a resocializaci lomu ČSA). Tento projekt je v rámci OPST spolufinancován Evropskou unií.
Ústecký kraj se do projektu zapojuje jako jeden z devíti evropských partnerů a využívá jej k prosazování svých priorit v oblasti spravedlivé transformace, tvorby strategických projektů, posilování regionální konkurenceschopnosti i k budování spolupráce s dalšími regiony.
Projekt PERSIST (Perpetual and Sustainable Implementation of Smart specialisation Transformation), č. 03C1008, který je realizován z programu meziregionální spolupráce Interreg Europe, je zaměřen na dlouhodobé posilování kapacit regionů při realizaci strategie chytré specializace a na budování stabilní spolupráce mezi klíčovými aktéry (veřejnou správou, podniky, akademickou sférou a veřejností).