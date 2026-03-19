Rodiče prvního miminka Ústeckého kraje roku 2026 dostali finanční dar

Rodiče malé Sofinky, která se narodila šestatřicet minut po půlnoci letošního Nového roku a stala se tak prvním miminkem Ústeckého kraje za rok 2026, slavnostně převzali z rukou hejtmana Richarda Brabce dárkový šek v hodnotě 30 tisíc korun.
Na hejtmanství do krajského města přijela celá rodina až z Bechlína na Litoměřicku. „Těší mě, že se má Sofinka čile k světu a věřím, že vám toto období trochu zpříjemní i dárek od Ústeckého kraje,“ pronesl k manželům hejtman Richard Brabec.
Sofinka, která má doma ještě jednoho sourozence, měřila po porodu 50 cm a vážila 3 650 g.