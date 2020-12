Proti covidu-19 se očkuje i na severu Čech

Krajská zdravotní obdržela první dávky vakcíny proti nákaze novým koronavirem SARS-CoV-2 a zahájila očkování zaměstnanců v první linii

Krajská zdravotní obdržela pro Ústecký kraj první box se 195 vícedávkovými injekčními lahvičkami vakcíny od společnosti Pfizer/BioNTech proti nákaze novým koronavirem SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19. Část dodávky je určena i pro nemocnice mimo KZ a Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje. Ministerstvo zdravotnictví České republiky nově povolilo využít veškerý obsah lahviček. To znamená, že z jedné lahvičky je možné získat až šest dávek vakcíny.

Do konce ledna 2021 by měl získat Ústecký kraj ve čtyřech po týdnu následujících dodávkách dalších 1950 lahviček této vakcíny. Ta je dodávána do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, určené jako jediné centrum pro dodávky vakcíny v Ústeckém kraji.

„Pro samotnou Krajskou zdravotní je z této první dodávky vakcíny určeno 500 dávek. Pro první fázi očkování je připraveno jediné centrum v ústecké Masarykově nemocnici, které bude z následujících dodávek redistribuovat vakcínu i do dalších našich nemocnic,“ informoval MUDr. Tomáš Hrubý, náměstek pro řízení zdravotní péče KZ.

Prvními očkovanými jsou zdravotníci v první linii z ústecké Masarykovy nemocnice – infekčního oddělení, Emergency, Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, plicního oddělení. „Také v nemocnicích v Děčíně, Teplicích, Mostě a Chomutově máme seznamy zaměstnanců, kteří mají o očkování zájem. Jak budou přicházet další dodávky vakcíny, postupně budou očkováni,“ dodal MUDr. Tomáš Hrubý.