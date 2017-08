První přípravné zápasy s Thüringerem pro ženy i starší dorostenky

O víkendu 5. a 6. srpna se uskuteční první přípravné zápasy DHK Baník Most s Thüringerem HC, a to jak pro ženy, tak i starší dorostenky. Thüringer HC byl v předešlé sezoně vicemistrem Bundesligy po několikaleté nadvládě. Příznivci ženské házené se tak mohou těšit na evropskou kvalitu.

Rozpis jednotlivých zápasů:

Sobota 5. srpna: od 14.00 hodin st. dorostenky DHK Baník Most – Thüringer HC. Od 18.00 hodin ženy A DHK Baník Most – Thüringer HC. Nedělě 6. srpna: od 10.00 st. dorostenky DHK Baník Most – Thüringer HC. Od 15.00 ženy A DHK Baník Most – ženy Thüringer HC. Vstup na zápasy je zadním vchodem sportovní haly, přes recepci. Vstupné je dobrovolné.