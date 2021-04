Psí pacient uprchl z ordinace zvěrolékaře

Na linku 156 oznámila žena, že v ulici Višňová pobíhá delší dobu zatoulaný pes, pravděpodobně zlatý retrívr. Operační pracovník zahájil monitorování uvedeného místa a pomocí kamerového systému sledoval pohyb popsaného psa a zároveň informoval motohlídku strážníků o jeho poloze. Strážníci následně hledaného psa zajistili schouleného ve křoví v prostoru lesoparku Šibeník. Strážníci psa uklidnili a po chvíli se jim podařilo ho odchytit. Umístili ho do odchytového vozidla a odvezli do útulku v Rudolicích. Po 19. hodině zavolal na linku 156 lékař z veterinární ordinace, že byl podle jeho informací před chvílí odchycen městskou policií pes, který jim během operačního zákroku utekl z ordinace. Strážníci se proto pro uprchlého psího pacienta vrátili, naložili ho zpět do služebního vozidla, a předali ho do rukou zvěrolékaře.