Krajská zdravotní otevřela další očkovací centra

Ústecký kraj a Krajská zdravotní připravují k uvedení do provozu nová očkovací místa pro aplikaci vakcín proti onemocnění COVID-19.

V pondělí 12. dubna 2021 začne fungovat očkovací místo v budově Českého vysokého učení technického v Děčíně, namísto toho v děčínské nemocnici. Jen o dva dny později, ve středu 14. dubna, zahájí provoz očkovací místo přestěhované z teplické nemocnice do Sportarény v Teplicích. Zdravotníci KZ již od 1. dubna zajišťují vakcinaci v nových očkovacích prostorech v Nemocnici Chomutov s kapacitou 500 lidí denně.

„Jsme si vědomi toho, že stávající prostory pro očkování v nemocnicích nejsou vždy zcela vyhovující. Připravujeme proto i přesun některých očkovací míst mimo nemocnice, aniž by šlo o velkokapacitní očkovací místa. Jde nám o to, abychom pro občany Ústeckého kraje zajistili co nejkomfortnější prostory, které budou kapacitně a technicky více vyhovovat celému procesu očkování proti nemoci covid-19. Týkalo se to zejména Děčína, Teplic a Chomutova, kde se to daří či již podařilo realizovat. V momentě, kdy budou nová velkokapacitní centra připravena a uvedena do provozu – což je zvláště u těch velkokapacitních v Ústí nad Labem, Rumburku, Litoměřicích a Mostě bohužel značně limitované plynulými dodávkami potřebného množství vakcín, budou stávající provozy přesunuty z nemocnic právě do nich. Důraz při výběru vhodných lokalit byl kladen i na dopravní dostupnost očkovacích center,“ vysvětlil Petr Severa, krajský koordinátor očkování v Ústeckém kraji.

„Cílem zpřístupnění nových očkovacích míst je zajistit lidem, kteří na očkování dorazí, adekvátní prostředí. A především: větší prostory umožní naočkovat, za předpokladu dostatečného množství vakcíny, mnohem více lidí během krátké doby, než bylo v našich možnostech dosud,“ zdůraznila Mgr. Dana Vaculíková, hlavní hygienička KZ, která má zároveň v gesci přípravu a koordinaci očkovacích míst v celém Ústeckém kraji.

V Ústeckém kraji bylo naočkováno k 8. dubnu 2021 první dávkou 83 894 lidí, druhou dávku má již 39 046 obyvatel.

Nové očkovací centrum v Děčíně od 12. dubna:

Pohraniční 1288/1, 405 01 Děčín

PROVOZNÍ DOBA: Po – Ne 8:00-16:00

Nové očkovací centrum v Teplicích od 14. dubna:

Sportaréna Teplice, Na Stínadlech 3280, 415 01 Teplice

PROVOZNÍ DOBA: Po – Pá 8:00-18:00

Více informací k vakcinaci proti nemoci COVID-19 najdete na www.kzcr.eu nebo na www.kr-ustecky.cz.