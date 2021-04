Chcete se stát kosmonautem? Je tu příležitost!

Evropská kosmická agentura připravuje výběrové řízení na pozice nových astronautů. Hlásit se mohou i čeští kandidáti. Stovky dalších pozic se budou vypisovat v nejbližších letech v rámci generační obměny. Pro české zájemce se tak otevírají dveře do prestižních odvětví s vysokou přidanou hodnotou.

Výzva je otevřena občanům všech 22 členských států kosmické agentury včetně České republiky. Podmínkou je magisterský titul z vybraných oborů, tři roky pracovní zkušenosti po skončení magisterského studia, angličtina na úrovni C1, předložení lékařského osvědčení o zdravotním stavu na úrovni požadované u soukromého pilota (uchazeč ale nemusí být pilotem). Přihlášky bude možné podávat od 31. března do 28. května. Více informací uchazeči získají na webových stránkách ESA .

Konkurence bude obrovská a oddíl kosmonautů nemá být příliš velký. Evropská agentura již sdělila, že jinak by se mohlo stát, že by někteří členové čekali na let příliš dlouho a ztratili tak nejlepší roky života. Dá se ale očekávat, že budou takto vybráni přibližně čtyři stálí členové oddílu kosmonautů (tzv. kariérní kosmonauti) a zhruba dvacet náhradníků (tzv. rezervistů). Už v dřívějších výběrových řízeních se počet uchazečů pohyboval v řádu tisíců.

Zatímco kvalitní vybraný kandidát (kariérní kosmonaut) poletí bez ohledu na výši příspěvků členského státu nebo reputaci průmyslu a vědecké obce, „rezervista“ je specifický status nevybraných finalistů, kteří dostanou jen velmi omezený výcvik (cca 2 týdny) a mohou udržovat svoji zdravotní certifikaci a být k dispozici jako náhradníci k zastoupení kariérních kosmonautů v případě, že by někdo z oddílu odešel. Mohou také být vybráni do oddílu, pokud vzroste potřeba kosmonautů v důsledku navýšení letových příležitostí nebo mohou být vybráni pro specifické mise, zejména národní mise, které jsou plně hrazené konkrétním státem s tím, že po skončení takové mise se zařadí zpět mezi rezervisty.

Evropská kosmická agentura ale nehledá pouze kosmonauty. V souvislosti s generační obměnou, spojenou s vlnou odchodů agenturních zaměstnanců do důchodu, si ESA stanovila ambiciózní cíl. V příštích 10 letech nabrat každý rok 100 nových zaměstnanců. Průběžně se tak budou vypisovat výběrová řízení na stovky dalších míst pro inženýry, vědce, administrativní pracovníky a další související pozice. A vzhledem k tomu, že ESA preferuje poměrné zastoupení národností i mezi svými zaměstnanci, otevírají se tím pomyslné dveře i pro české kandidáty.