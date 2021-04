Ptačí chřipka se přiblížila i k Mostu, pozor na uhynulé ptáky

Z důvodu výskytu ptačí chřipky je město Most zařazeno do oblasti dozoru. V případě náhlého úhynu drůbeže nebo jiného ptactva volejte krajskou veterinární správu.

Z důvodu výskytu ptačí chřipky v obci Polerady bylo vydáno nařízení Státní veterinární správy k zamezení šíření nákazy a město Most je zařazeno do tzv. pásma dozoru. Chovatelé jsou povinni sledovat zdravotní stav drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí a v případě náhlého úmrtí či významného zvýšení nemocnosti kontaktovat Krajskou veterinární správu, a to v pracovní době na tel. č. 724 201 050 (MVDr. Tesařová), případně na tel.č. 720 995 202. Tato krizová linka je dostupná 24 hodin denně i během víkendů. V případě úhynu zvířete ho v ochranných pomůckách (rukavice, rouška/respirátor) zabalte do nepropustného materiálu a uchovejte na místě, kam nemají přístup zvířata a okamžitě kontaktujte veterinární správu.